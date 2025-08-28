Honor Magic V5 : boîtier plus fin, batterie plus grande

Honor Magic V5 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Brown
Les petites nouveautés et les mises à jour logicielles représentent au total plus de changements que prévu pour le Honor Magic V5.
Le Honor Magic V5 est légèrement plus fin que son prédécesseur, dispose d'une plus grande batterie et devrait bénéficier de longues mises à jour logicielles. Le fabricant a également fait certifier la protection contre la poussière pour la première fois pour un smartphone.
En ce qui concerne les dimensions, le Honor Magic V5 ne présente que peu de changements par rapport à son prédécesseur Magic V3. En somme, le smartphone devient un peu plus fin, mais les changements sont de l'ordre du dixième de millimètre. Avec un poids de 217 grammes, le smartphone pliable se situe dans la gamme des grands smartphones non pliables.
L'écran intérieur pliable a un diamètre légèrement plus grand, 7,95 pouces, et surtout il brille beaucoup plus fort, jusqu'à 5000 nits. L'écran extérieur reste inchangé à 6,43 pouces.
Il est intéressant de noter que le smartphone pliable est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP58. D'autres smartphones pliables étaient déjà étanches, mais c'est la première fois que Honor fait certifier la protection contre la poussière. Contrairement aux smartphones traditionnels dont le premier chiffre de l'indice IP est 6, il n'est cependant pas complètement étanche à la poussière, mais seulement «protégé contre la poussière en quantité dommageable».
Honor livre le Magic V5 avec Android 15 et MagicOS 9 comme interface utilisateur. Le fabricant promet sept ans de mises à jour. Gemini est embarqué en tant qu'assistant IA et peut être activé, entre autres, en tapant deux fois sur le dos - fonction dite TapTap.
En outre, le Magic V5 doit traduire les appels téléphoniques en direct. Pour la première fois, les données nécessaires sont directement enregistrées sur l'appareil. Pour les six langues prises en charge - allemand, anglais, français, italien, espagnol et chinois - cela représente au total environ 800 mégaoctets.
Pour ce qui est des caméras du Magic V5, des modifications ont été apportées à la caméra ultra grand angle et à la caméra téléobjectif. La caméra périscope-téléobjectif a une focale plus courte de 70 millimètres (équivalent KB), ce qui signifie un agrandissement de trois fois. Sur le Magic V3, il s'agissait encore d'un grossissement de 3,5 fois. Pour l'appareil photo ultra grand angle, Honor augmente la résolution de dix à 50 mégapixels et agrandit un peu l'ouverture à f/2.0. La distance focale est encore un peu plus courte, à 13 millimètres. Honor ne modifie pas la caméra principale de 50 mégapixels et les deux caméras frontales de 20 mégapixels par rapport à son prédécesseur.
Avec le Snapdragon 8 Elite, Honor intègre le chipset le plus puissant de Qualcomm à l'heure actuelle dans le Magic V5. En Europe, le fournisseur ne propose le smartphone pliable qu'en version mémoire, avec 16 gigaoctets de mémoire vive - soit tout de même quatre de plus que son prédécesseur - et 512 gigaoctets de stockage.
La batterie de la version européenne du Magic V5 est légèrement plus petite que celle de la version chinoise. Elle offre une capacité de 5820 mAh. En Chine, elle est de 6100 mAh. Honor n'a pas encore pu m'expliquer la raison de cette différence. Par rapport à son prédécesseur, le V3, qui avait une capacité de 5150 mAh, Honor a tout de même augmenté la capacité de la batterie de plus de 10 pour cent.
En revanche, rien ne change au niveau de la vitesse de charge. Il reste jusqu'à 66 watts via un câble et jusqu'à 50 watts avec un chargeur qui prend en charge la technologie de charge sans fil appropriée.
