Honor 400 Pro : l'IA donne vie aux images

Alors que le Honor 400 Pro séduit par son téléobjectif et ses nouveaux outils d'IA, le Honor 400 Lite dispose d'un bouton de caméra IA.

Honor a présenté trois nouveaux smartphones couvrant l'ensemble du milieu de gamme. Le Honor 400 Lite est l'appareil le moins cher avec «le moins bien équipé». En revanche, le Honor 400 ne laisse presque plus rien à désirer et le Honor 400 Pro, le plus cher, dispose en plus d'un télé-caméra, de plus de puissance et se charge encore plus rapidement.

Les images deviennent des vidéos

Honor annonce fièrement qu'il est le premier fabricant à utiliser un nouvel outil d'intelligence artificielle appelé «Image en vidéo». Il crée une vidéo de quatre à six secondes à partir d'une photo à l'aide du modèle de génération vidéo Veo 2 de Google. Cette fonction nécessite une connexion Internet et seuls les Honor 400 et 400 Pro ont une puissance de calcul suffisante pour l'utiliser.

Les fonctions logicielles sont identiques sur le Honor 400 (sur la photo) et le Honor 400 Pro.

Avec la capture de mouvement HD, Honor a sa propre forme de photo en direct, enregistrant jusqu'à trois secondes de vidéo autour de la photo. Avec «Moving Photo Collage», il est possible de combiner jusqu'à neuf images en mouvement et de les partager sur différentes plateformes.

Une autre nouveauté du logiciel est le mode de stabilité de mouvement. Celui-ci vise à éviter les nausées pendant la conduite (automobile) grâce à des points bleus en mouvement sur l'écran.

De Pro à Lite

Smartphone le plus cher des nouveaux lancements, le Honor 400 Pro est le mieux équipé. Un écran plus grand, le processeur le plus puissant, le plus de mémoire vive, la plus grande vitesse de chargement et un appareil photo téléobjectif.

Le Honor 400 Pro dispose d'un télé-caméra.

Le Honor 400 n'a pas de télé-caméra. De plus, le processeur est plus faible et l'appareil n'est protégé que contre les projections d'eau et non contre l'immersion.

Vue de l'arrière du Honor 400 Lite.

Pour le 400 Lite, Honor a fait d'autres concessions. Mais il est le seul des nouveaux smartphones à posséder la touche de caméra dite «AI». Il s'agit d'un bouton supplémentaire qui démarre l'appareil photo très rapidement. Il sert ensuite de déclencheur pour les photos et enregistre des vidéos tant qu'il est maintenu enfoncé. Elle permet de contrôler le zoom numérique par des mouvements de balayage.

Le bouton de la caméra AI du Honor 400 Lite.

Les smartphones Honor 400 sont équipés en usine d'Android 15. Le fabricant dote le système d'exploitation de son interface utilisateur MagicOS 9 et garantit les mises à jour Android pendant six ans.

Les principales caractéristiques en bref :

Prix et disponibilité

Les nouveaux smartphones de Honor sont déjà disponibles et seront ajoutés à notre système au fur et à mesure. Pour la France, le fabricant indique les prix de vente conseillés suivants :

Honor 400 Pro : 799 euros

Honor 400 : 499 euros (avec 256 Go) / 549 euros (avec 512 Go)

Honor 400 Lite : 299 euros

En Suisse, les recommandations sont parfois inférieures et je ne peux pas dire pourquoi notre système pense que le 400 Pro était plus cher.

