Garmin Fēnix 8 et Enduro 3 : les smartwatches multisports fonctionnent plus longtemps grâce à l'énergie solaire

Les écrans solaires permettent aux Fēnix 8 et Enduro 3 d'augmenter considérablement l'autonomie de la batterie. On parle de jusqu'à 48 jours ou 13 jours avec le GPS actif.

Alors que la Fēnix 8 est disponible en différentes tailles et variantes d'affichage, l'Enduro 3 n'existe qu'en un seul modèle. Celui-ci dispose en revanche de caractéristiques supplémentaires pour une utilisation en pleine nature.

Fēnix 8 : choisir son écran et téléphoner avec sa smartwatch

Garmin intègre à la Fēnix 8 un haut-parleur et un microphone. Elle est donc la deuxième smartwatch du fabricant, après la Venu 2 Plus, avec laquelle vous pouvez téléphoner. Elle comprend également les commandes vocales, comme le réglage d'une minuterie. Contrairement aux appels téléphoniques, il n'est pas nécessaire de se connecter au smartphone pour cela. La nouveauté est l'application Garmin Messenger, qui vous permet d'envoyer des messages via le microphone. Petite restriction : cela ne fonctionne que si le ou la destinataire utilise également l'application Garmin Messenger.

La Fēnix 8 est disponible avec deux écrans différents.

Source : Garmin

La Fēnix 8 est disponible en deux versions au choix. Soit avec un écran AMOLED à l'éclairage plus puissant, soit avec un écran MIP moins lumineux qui recharge la batterie via les rayons du soleil. Et ce, 50 pour cent de plus que son prédécesseur. Selon Garmin, cela donne les autonomies suivantes en fonction de la taille de la montre:

43 mm AMOLED : 10 jours

47 mm AMOLED : 16 jours

51 mm AMOLED : 29 jours

47 mm MIP : 29 jours

51 mm MIP : 48 jours

Selon les modèles, la Fēnix 8 dispose également d'une lunette en titane ou en acier inoxydable et d'une protection d'écran en saphir ou en verre Gorilla Glass. Pour plus de robustesse, une protection latérale des capteurs et des touches métalliques étanches devraient être ajoutées

Les touches métalliques étanches devraient rendre la Fēnix encore plus robuste.

Source : Garmin

De la Fēnix 7 Pro et de l'Epix Pro de l'année dernière, la Fēnix 8 a hérité de la lampe de poche LED et de l'ECG. Les fonctions de sport et de fitness précédentes ainsi que les capteurs de mouvement et de pouls sont toujours à bord. Les nouveautés sont la prise en charge de la plongée avec ou sans bouteilles jusqu'à 40 mètres de profondeur et des plans d'entraînement adaptés à certains sports. Ceux-ci visent à améliorer la force et l'endurance, par exemple pour le trail running, et à réduire ainsi le risque de blessure. Les cartes Topo préinstallées ont été dotées d'une nouvelle interface et peuvent toujours être complétées par d'autres cartes, parfois payantes, via le WLAN.

La Garmin Fēnix 8 coûte 999 francs ou euros dans sa version la moins chère. Selon la taille ou l'écran, le prix augmente.

Enduro 3 : se déplacer dans la nature

Dans le cas de la Garmin Enduro 3, l'écran MIP de 1,4 pouce devrait collecter deux fois plus d'énergie solaire que son prédécesseur. Cela devrait augmenter l'autonomie de sa batterie en mode GPS jusqu'à 320 heures, soit plus de 13 jours. En mode smartwatch, le fabricant annonce une autonomie allant jusqu'à 90 jours.

La lunette de l'Enduro 3 mesure 51 mm et est en titane. Un verre Sapphire résistant aux rayures protège l'écran. Le bracelet en nylon est censé être confortable par tous les temps et pour tous les sports.

Des bracelets de différentes couleurs sont disponibles pour la Garmin Enduro 3.

Source : Garmin

L'Enduro 3 dispose également désormais d'un ECG, de l'application Garmin Messenger et d'une lampe de poche LED. A cela s'ajoute une lumière rouge clignotante pour une meilleure visibilité dans la nature.

Il y a toujours des fonctions de fitness, de nombreux capteurs et des cartes - ici aussi avec une nouvelle mise en page. Les autres nouveautés sont des plans de musculation de quatre à six semaines et des entraînements spécifiques à chaque sport pour différentes activités comme la course à pied, le vélo et la randonnée.

La Garmin Enduro 3 devrait être vendue au prix de 899 francs ou euros.