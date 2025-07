Nouveautés + tendances 61 25

Game Boy en Lego : la nostalgie à construire soi-même

Ramon Schneider Traduction: traduction automatique 31/7/2025

Lego lance le Game Boy classique en kit de construction. La version en briques de construction s'adresse aux fans adultes de l'ère des jeux vidéo des années 90. La date de lancement est le 1er octobre 2025.

« Si vous avez passé des heures à jouer à Super Mario Land», «Tetris» ou «Zelda» lors de vos trajets en voiture dans les années 90, vous aurez désormais un ensemble adapté à votre étagère. Lego a présenté une réplique de la Nintendo Game Boy. Le modèle, portant le numéro 72046, est presque à l'échelle originale, comprend 421 pièces et s'adresse spécifiquement aux fans plus âgés de jeux classiques.

Il y a quelques années, un manuel de fan avait été publié pour construire soi-même une Game Boy en Lego, mais sans soutien officiel. Ce qui a commencé à l'époque comme un projet de fan, Lego le lance maintenant officiellement.

Boutons, baie de modules et écran animé

La version Lego s'inspire clairement du design de l'original. La croix directionnelle, les boutons A et B ainsi que les commandes de volume et de contraste sont visuellement reproduits, mais sans fonctions électroniques. Tout reste manuel.

Le kit contient deux cartouches de jeu. Ici, «Super Mario Land» est inséré dans l'appareil Lego.

Source : Lego

Deux modules de jeu modulaires sont inclus dans le kit : «Super Mario Land» et «The Legend of Zelda : Link's Awakening». L'écran contient un élément lenticulaire qui affiche une animation simple lorsqu'il est en mouvement. Vous savez, une de ces images tremblantes qui créent un effet 3D.

Pour la présentation, il y a deux supports, un pour le Game Boy et un pour le module de jeu. Alternativement, les modules peuvent être insérés dans l'appareil.

La maquette Lego du Game Boy est insérée dans le support de présentation fourni.

Source : Lego

Nouvelles briques pour le classique

Lego a opté pour la couleur Light Bluish Gray. La couleur est légèrement plus foncée que celle de l'original, ce qui convient bien à l'aspect légèrement jauni de nombreux vieux appareils. De nouvelles pièces ont été spécialement conçues pour cet ensemble, notamment des boutons ronds et un slope 3×3 spécial pour l'ouverture du haut-parleur.

Petit plus : l'écran est légèrement plus grand que celui du vrai Game Boy. Ainsi, la simple animation de pixels semble un peu plus claire, sans pour autant modifier fortement le design.

Vue complète du set avec Game Boy, modules et éléments d'image interchangeables pour l'écran.

Source : Lego

Des consoles de salon aux consoles portables

Après les précédents sets comme la NES (71374) et la Atari VCS 2600 (10306), Lego ajoute pour la première fois un appareil portable à sa série de consoles. La Lego Game Boy s'inscrit ainsi dans une ligne de produits qui s'adresse aussi bien aux collectionneurs qu'aux amateurs de jeux vidéo.

Le set renonce délibérément aux gadgets techniques. Au lieu de cela, l'accent est mis sur le processus de construction et le design classique. Un projet tranquille pour tous ceux qui recherchent une sensation rétro sans électricité.

Photo d’en-tête : Lego

