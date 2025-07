Nouveautés + tendances 6 6

Galaxy Watch8 et Watch8 Classic : Gemini au poignet

Le nouveau design de la Galaxy Watch8 devrait lui permettre de mieux tenir en place et d'apporter le Gemini au poignet. La Watch8 Classic devrait ravir tous ceux qui souhaitent utiliser leur smartwatch via la lunette tournante.

Les fonctionnalités de la Galaxy Watch8 et de la Watch8 Classic sont identiques. Les différences résident dans le design et l'utilisation des smartwatches. Le modèle Classic dispose d'une lunette tournante, est plus grand et possède un bouton Quick pour des actions choisies.

Samsung Galaxy Watch8 : un design moderne

Samsung donne à la Galaxy Watch8 un nouveau design qui devrait également apporter des avantages pratiques. Avec sa base rectangulaire, la montre se dote d'une nouvelle attache rapide pour les bracelets. Cela devrait permettre à la montre d'être plus confortable et de moins bouger sur le poignet. Ce meilleur ajustement devrait également permettre aux capteurs de fonctionner plus précisément.

Vous contrôlez la Galaxy Watch8 via l'écran tactile et deux boutons sur le côté droit.

La Galaxy Watch8 dispose d'un boîtier en aluminium et est 11 pour cent plus mince que son prédécesseur avec 8,6 millimètres. La montre est disponible en 40 et 44 millimètres. L'écran mesure 1,3 ou 1,5 pouce et sa luminosité peut atteindre 3000 nits, soit 50 pour cent de plus que la Watch7. La batterie est censée être huit pour cent plus grande. Samsung annonce une autonomie allant jusqu'à 30 heures avec l'écran Always on activé. Si celui-ci est désactivé, cette indication passe à 40 heures.

Les capteurs à l'arrière.

Samsung Galaxy Watch8 Classic : look de montre classique

L'année dernière, la Galaxy Watch7 n'avait pas de déclinaison Classic. Cette année, les amateurs de la lunette tournante en auront à nouveau pour leur argent. Celle-ci permet de naviguer dans l'interface de la Watch8 Classic. Elle dispose également d'un «Quick Button», qui permet d'appeler ou d'activer directement une action à partir d'une petite liste.

Galaxy Watch8 Classic avec lunette et Quick Button.

Samsung équipe la version Classic de la Watch8 d'un boîtier en acier inoxydable. Elle est aussi globalement plus grande - 46 millimètres - et dispose d'un écran de 1,34 pouces. La lunette prend également de la place. L'autonomie de la batterie et le reste du matériel - Exynos W1000, deux gigaoctets de mémoire - sont identiques. Seul l'espace de stockage est différent : le Classic offre 64 gigaoctets, soit le double de la version standard.

Les bracelets peuvent être changés rapidement et sans outils grâce à la fermeture rapide.

Coaching de course, suivi du sommeil et Gemini

Les deux nouvelles smartwatches fonctionnent sous WearOS 6.0 et sont les premiers modèles à proposer l'assistant IA de Google, Gemini, au poignet. Cela ne concerne toutefois que les versions LTE des montres. Vous pouvez alors prendre des notes et des rappels via la montre, poser des questions à Gemini ou lui demander d'effectuer des soldes.

Suivre les activités.

Les sports et la santé ne peuvent pas être absents d'une smartwatch. Samsung continue de miser sur le double GPS et affirme avoir encore amélioré ses capteurs. Le site «Advanced Health Tracking» comprend, outre le suivi de nombreuses activités, un suivi du sommeil, y compris la mesure de l'apnée du sommeil récemment certifiée pour l'Europe, la mesure de la charge vasculaire et un coach de course. Ce dernier doit pouvoir évaluer le niveau de forme individuelle après seulement 12 minutes de course. Il est toutefois prévu d'intégrer davantage de données que dans l'essai de Cooper. Sur cette base et en fonction de votre objectif, la smartwatch ou l'application «Samsung Health» crée un coaching de course personnel.

Surveiller sa santé.

L'indice antioxydant est une nouveauté. Il mesure le niveau de caroténoïdes dans la peau. Ceux-ci sont censés fournir des informations sur la santé de l'alimentation. Pour effectuer cette mesure, vous devez toutefois retirer votre montre et poser votre pouce sur le capteur. Au poignet, ce n'est pas possible.

Plus de mémoire et une nouvelle couleur pour la Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra, smartwatch d'extérieur plus robuste, bénéficie d'une mini mise à jour dans sa version 2025 : Samsung double sa mémoire à 64 gigaoctets et propose une nouvelle couleur, le bleu.

Prix et disponibilité

Les trois montres sont disponibles en précommande dès maintenant, la date de lancement officielle étant le 25 juillet.

La Galaxy Watch8 est disponible à partir de 349 francs ou 379 euros, des suppléments sont à prévoir pour un écran plus grand ou la version LTE. La Watch8 Classic est plus chère, à 499 francs ou 529 euros. Elle n'existe cependant qu'en une seule taille, mais pour la variante LTE, vous payez là aussi plus cher. La Galaxy Watch Ultra (2025) coûte 649 francs, ou 699 euros.

