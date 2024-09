Galaxy Tab S10 : les nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung offrent peu de nouveautés, à part beaucoup d'IA

Samsung présente ses dernières tablettes haut de gamme avec beaucoup d'IA. La taille d'écran la plus petite a toutefois été laissée de côté. Il n'y a pas de nouveautés spectaculaires.

Il n'y en avait plus que deux. Samsung a proposé trois variantes dans la dernière génération de Galaxy Tab. Désormais, il n'y a plus que la Galaxy Tab S10+ et une Tab S10 Ultra, mais plus de version régulière. Celle-ci n'était guère demandée dans le passé, estime Samsung à ce sujet. Que pouvez-vous attendre de ces nouveaux appareils?

La nouvelle gamme Galaxy Tab S10 avec beaucoup d'IA. Et sinon?

Source : Michelle Brändle

La taille fait la différence

La principale différence entre les deux nouvelles tablettes est leur taille. La Galaxy Tab S10 Ultra a un écran de 14,6 pouces. Avec ses bords étroits, la tablette est légèrement plus grande que le format A4. La Galaxy Tab S10+ est de 12,4 pouces. Sinon, la tablette la plus petite a une batterie légèrement plus petite et l'une des deux caméras frontales a été supprimée.

Les principales spécifications en bref :

Par rapport aux deux modèles précédents, la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9 Ultra, les spécifications restent quasiment identiques. La nouveauté notable se situe au niveau du matériel. Samsung a intégré une nouvelle puce. Au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le Coréen utilise désormais le Mediatek Dimensity 9300. Celui-ci est comparable à l'actuel SoC (System on a Chip) phare Snapdragon 8 Gen 3.

La nouvelle série Tab-S10 de Samsung se décline en deux tailles au lieu de trois.

Source : Michelle Brändle

Les points forts des tablettes Samsung Galaxy : étanchéité et accessoires pratiques

L'une des particularités de la gamme Tab-S de Samsung est sa compatibilité avec le stylet. Un S-Pen adapté est à chaque fois inclus dans la livraison. En revanche, la gamme Tab-A moins chère de Samsung n'est pas compatible avec les stylos. De plus, depuis l'année dernière, les tablettes phares sont étanches selon la norme IP68. Vous pouvez donc les plonger dans de l'eau douce jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Notre collègue Siri a testé à quel point cela était pratique dans la nature avec le modèle précédent.

Dans cet article, il est également question de quelques accessoires. Il y a par exemple une coque robuste pour l'extérieur. ou un Note Paper Screen Cover. Dans le cas du second, un film épais et mat peut être fixé magnétiquement sur l'écran. Cela rend le dessin plus agréable et vous évite les reflets agaçants.

Le S-Pen de Samsung est également inclus dans ces modèles pour écrire et dessiner.

Source : Michelle Brändle

Selon Samsung, le facteur de forme des nouvelles tablettes reste le même. Ainsi, les anciens accessoires sont également compatibles avec les nouveaux appareils et vice versa. C'est le cas du nouveau clavier, sur lequel vous trouverez notamment une nouvelle "touche AI". Elle permet d'accéder aux fonctions d'intelligence artificielle de Samsung en appuyant sur un bouton. Vous pouvez également accéder à ces fonctions via le bouton du S-Pen.

Samsung propose quelques fonctions d'IA. Celles-ci sont accessibles rapidement en appuyant sur un bouton du clavier ou du stylet.

Source : Michelle Brändle

Parmi les fonctions d'IA, on trouve par exemple "Esquisse à l'image". Si vous dessinez un croquis, vous pouvez laisser le logiciel le transformer en une image détaillée et colorée. L'IA de Samsung, "Galaxy AI", vous permet également de faire des choses pratiques comme des traductions et des résumés sur votre tablette

Prix et disponibilité

La vente des tablettes commence dès maintenant dans notre boutique. Vous pouvez obtenir chez nous pour le lancement la Samsung Galaxy Tab S10+ à partir de 1000 francs ou euros et la Galaxy Tab S10 Ultra à partir de 1200 francs ou euros. Les deux modèles sont disponibles en argent ou en gris foncé.

Les modèles précédents Galaxy Tab S9+ et Ultra sont actuellement environ 200 francs ou euros moins chers chez nous. Si vous envisagez d'acheter une tablette Galaxy de la série S et que vous n'avez pas besoin de la dernière version, ces appareils sont un moyen d'économiser un peu d'argent sans trop de sacrifices.

Toutes les informations complémentaires sur la vente, y compris les accessoires, se trouvent ici :

