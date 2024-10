Fujifilm présente le X-M5 et deux objectifs

Ce nouvel appareil est le modèle le plus léger de Fujifilm. Il dispose de 26 mégapixels et du dernier autofocus, mais présente quelques inconvénients par rapport à ses grands frères et sœurs. De plus, Fujifilm lance deux nouveaux objectifs : le XF 16-55 mm F2.8 R II et le XF 500 mm F5.6 R.

Avec le X-M5, Fujifilm fait revivre une ancienne série de modèles : le X-M1 a été lancé il y a onze ans et abandonné deux ans plus tard. Il a maintenant un successeur. Le X-M5 s'adresse avant tout aux débutants. Mais il pourrait également intéresser tous ceux qui recherchent un appareil photo système le plus compact possible avec objectif interchangeable.

Fujifilm X-M5 Corps 26.10 Mpx, APS-C / DX

Ce nouvel appareil hérite de son capteur APS-C de 26 mégapixels et du processeur X-Processor 5 du Fujifilm X-S20. Avec 355 grammes, le X-M5 est le modèle le plus léger du fabricant japonais. Le faible poids et le prix bas impliquent toutefois des concessions : Il manque un stabilisateur d'image dans le corps (IBIS). Et il n'y a pas non plus de viseur. Vous devez donc impérativement photographier avec l'écran - et celui-ci, avec 1,04 million de pixels, est moins haute résolution que celui du X-S20 (1,84 million de pixels).

Le X-M5 est livré avec son look rétro habituel. Mais les molettes contrôlent le style d'image et les modes de prise de vue - et non pas l'ISO et la vitesse d'obturation comme sur les autres modèles.

Source : Fujifilm

Au niveau de l'autofocus, il n'y a pas d'inconvénient. C'est le même système que sur les plus gros appareils Fujifilm, avec suivi oculaire et détection automatique de la scène pour les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions, les trains, les insectes et les drones.

Le X-M5 peut enregistrer des vidéos 6,2K directement sur la carte SD à 30 images par seconde (FPS) avec une qualité de couleur 4:2:2 10 bits. En 4K, il est possible d'atteindre 60 FPS et 240 FPS en FullHD. Fujifilm tente de compenser l'absence de stabilisateur d'image optique pour les vidéos par une stabilisation numérique. Elle doit pouvoir compenser même les mouvements importants. Les spécifications en bref:

XF 16-55 mm F2.8 R II et X F500 mm F5.6 R

En même temps que l'appareil photo, Fujifilm a présenté deux nouveaux objectifs. Le Fujinon XF 16-55 mm F2.8 R LM WR II est la deuxième édition du célèbre zoom standard haut de gamme. Avec 410 grammes, il est plus d'un tiers plus léger que l'ancienne version. Grâce à une configuration de lentilles optimisée, il devrait également offrir une meilleure performance d'image sur toute la plage de zoom.

Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR II Fujifilm X

Avec le Fujuinon XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR, le fabricant ajoute un nouveau super téléobjectif à sa gamme d'objectifs. La distance focale correspond à 762 millimètres plein format et convient par exemple à la photographie d'oiseaux. Malgré sa portée et sa luminosité, l'objectif pèse relativement peu (1335 grammes). Le stabilisateur d'image intégré compense les tremblements jusqu'à 5,5 diaphragmes.

Fujinon XF 500mm F5.6 R LM OIS WR

Les deux nouveaux objectifs sont protégés contre les projections d'eau et la poussière. Associés à un boîtier d'appareil photo de la série X résistant aux intempéries, comme le FUJIFILM X-H2S, ils offrent, selon le fabricant, des performances fiables même lors d'utilisations prolongées dans des conditions météorologiques défavorables.