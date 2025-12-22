Nouveautés + tendances 29 6

FiiO Snowsky Disc fait revivre la sensation MP3 des années 2000

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 22/12/2025

Le nouveau FiiO Snowsky Disc ressemble à un lecteur MP3 des années 2000, mais il est équipé de la technologie hi-fi. Seule la mémoire interne a été économisée.

Ce nouveau lecteur audio rappelle l'époque où la musique en streaming était un concept inconnu. Chaque chanson devait être achetée, téléchargée ou extraite d'un CD. Je me souviens encore de mon premier lecteur MP3 Archos avec 4 gigaoctets de mémoire. Plus tard, l'iPod Nano et l'iPod Shuffle ont été mes premiers pas dans le monde d'Apple.

Le fabricant chinois FiiO s'inspire de cette nostalgie et commercialise depuis des années des lecteurs dans la tradition des lecteurs MP3. En janvier, le Snowsky Disc, un modèle relativement bon marché, sera disponible pour environ 80 francs ou euros.

Le lecteur compact rappelle l'apogée des lecteurs MP3 dans les années 2000.

Malgré son look rétro qui rappelle la sixième génération d'iPod nano, le petit lecteur renferme beaucoup de technologie. Ainsi, deux convertisseurs numériques-analogiques (DAC) sont utilisés pour permettre une haute qualité sonore. Le lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3, il prend en charge les formats sans perte tels que FLAC, WAV ou AIFF.

Deux prises casque, pas de mémoire interne

Deux sorties audio sont intégrées : une prise casque de 3,5 mm et une sortie balancée de 4,4 mm pour les casques Hi-Res. Je peux alimenter une chaîne hi-fi en musique sans perte grâce au format d'interface numérique Sony-Philips (SPDIF)

Sur le côté, vous trouverez deux sorties casque, un port USB-C et un emplacement pour carte mémoire.

Je connecte les écouteurs sans fil via Bluetooth. Le Snowsky Disc prend en charge des formats de transmission de haute qualité comme LDAC. Grâce à AirPlay, la musique peut être transmise directement du petit gadget aux haut-parleurs sans fil. Le port USB-C permet non seulement de recharger le lecteur, mais aussi de l'utiliser pour le transfert de données audio.

Le Snowsky Disc est commandé par un petit écran tactile. Selon le fabricant, la batterie dure environ 12 heures.

Le fabricant a également fait des économies, non seulement sur la taille, mais aussi sur la mémoire : le lecteur n'en a pas du tout intégrée. Au lieu de cela, vous devez stocker la musique sur des cartes MicroSD. Vous trouverez un emplacement approprié sur le côté. Le Snowsky Disc prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 téraoctets.

On ne sait pas encore si et quand le Snowsky Disc sera disponible chez nous. D'autres lecteurs de musique de FiiO ont cependant déjà rejoint l'assortiment.

