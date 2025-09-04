Famille Galaxy Tab S11 : les tablettes de Samsung deviennent encore plus légères, plus fines et plus lumineuses

Samsung Galaxy Tab S11
WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris
Avec la Tab S11 et la Tab S11 Ultra, les tablettes de Samsung deviennent encore plus légères et plus fines. Mais ce qui est presque plus important, ce sont les écrans plus lumineux et le nouveau S Pen.
Les nouveautés apportées aux deux Galaxy Tab S11 sont minimes par rapport aux modèles précédents. Un peu moins de poids, un peu plus de mémoire ou une batterie légèrement plus grande sont à peine perceptibles. En revanche, l'augmentation de la luminosité des écrans se remarque immédiatement et constitue un argument fort en faveur des nouvelles tablettes.
Les tailles d'écran ainsi que la largeur et la hauteur des Galaxy Tab S11 et S11 Ultra restent inchangées par rapport à leurs prédécesseurs. Les tablettes seront toutefois plus fines de 0,4 et 0,3 millimètre et jusqu'à 29 grammes plus légères. Ce qui devrait être plus frappant, c'est que Samsung rend les écrans AMOLED de 11 et 14,6 pouces plus lumineux. La luminosité maximale passe de 600 à 1000 nits pour la Tab S11 et de 650 à 1000 nits pour la Tab S11 Ultra. Samsung améliore ainsi considérablement la visibilité en plein soleil. En pic, les deux peuvent même atteindre 1600 Nits avec du contenu HDR.Da es kein Tab S10 ohne Namenszusatz gibt, muss beim Tab S11 das zwei Jahre alte Tab S9 als Vergleich herhalten.
Pour le cadre, Samsung continue d'utiliser «Armor Aluminium». Les deux tablettes sont étanches à la poussière selon la norme IP68 et devraient pouvoir résister sans dommage à une immersion de 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau.
Samsung a intégré un nouveau processeur dans les deux Tab S11, le Mediatek Dimensity 9400+. Par rapport au Dimensity 9300 de la Tab S10 Ultra Samsung promet des gains de performances sensibles : 38 pour cent avec les performances du GPU, 28 pour cent de puissance de calcul en plus pour le CPU et le NPU, responsable des applications d'intelligence artificielle, devrait offrir 21 pour cent de performances supplémentaires.
L'augmentation de 400 mAh de la capacité de la batterie de la Galaxy Tab S11 Ultra n'a guère d'importance, avec un total de 11600 mAh désormais. La Tab S11 reste à 8400 mAh. La vitesse de chargement reste elle aussi inchangée. Les tablettes acceptent jusqu'à 45 watts.
En même temps que les deux Galaxy Tab S11, Samsung présente un nouveau S Pen. Il n'est plus rond, mais a reçu un design hexagonal - il est donc hexagonal. Selon Samsung, cela devrait améliorer la prise en main. Notre collègue Michelle Brändle n'est toutefois pas satisfaite, compte tenu de son expérience avec d'autres stylos hexagonaux. Elle trouve les stylos ronds plus agréables à tenir.
En outre, le S Pen, étanche selon la norme IP68, reçoit de nouvelles fonctions rapides accessibles avec le bouton latéral. Elles permettent par exemple de sélectionner plus rapidement la pointe du stylet ou les couleurs.
Samsung équipe les deux Galaxy Tab S11 d'Android 16 et de l'interface utilisateur One UI 8 dès leur sortie d'usine. Les tablettes devraient recevoir sept ans de mises à jour Android et de sécurité.
DeX, l'affichage de bureau de Samsung pour Android, peut être utilisé directement sur les tablettes - et pas seulement sur des écrans externes. En outre, Samsung propose quelques adaptations pour les grands écrans. Cela inclut une vue pop-up avec des fenêtres d'applications pouvant être déplacées et redimensionnées librement. En outre, vous pouvez créer jusqu'à quatre bureaux différents, par exemple pour séparer les applications de travail des applications de loisirs. Si vous le souhaitez, vous pouvez également coller des notes adhésives virtuelles sur l'écran tactile.
En plus du S Pen, Samsung propose quatre étuis différents comme accessoires pour la série Galaxy Tab S11. Le «Frame Cover» n'est qu'un cadre, tandis que le «Book Cover» offre un couvercle de protection. Si vous voulez un clavier pour la tablette, vous avez le choix entre le «Book Cover Keyboard» et le plus fin «Book Cover Keyboard Slim».
En Suisse, jusqu'en octobre, un clavier Book Cover est offert avec la tablette.
