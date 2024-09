Essayer Shokz Open Run Pro 2 : Dois-je changer d'avis ?

Shokz a présenté ses nouveaux écouteurs à l'IFA. Les Open Run Pro 2 sont conçus pour le jogging. Ils vous permettent d'écouter de la musique tout en restant conscient de votre environnement. J'ai pu les essayer.

L'Open Run Pro 2 de Shokz porte bien son nom. Il est conçu pour le jogging ou d'autres séances d'entraînement en plein air. Pour cela, il est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP55. Vous pouvez donc l'utiliser à l'extérieur sous la pluie et même une forte transpiration ne lui pose aucun problème. Au lieu d'avoir un connecteur dans l'oreille, comme c'est le cas avec les écouteurs intra-auriculaires, vous mettez un arceau autour de vous et un petit haut-parleur est placé contre l'os du crâne et transmet la musique à l'oreille. C'est ce qu'on appelle la technologie de conduction osseuse.

L'idée est que vous pouvez entendre à tout moment si une voiture s'approche, par exemple. Mais contrairement au mode transparent d'un intra-auriculaire, vous l'entendez de manière naturelle. Vous pouvez donc mieux localiser la direction d'où provient le son.

Je n'ai jamais été un grand fan des écouteurs à oreillettes ouvertes. Mais ce n'est pas à cause de la qualité de ces appareils. C'est plutôt que je choisis délibérément d'écouter de la musique et que je l'écoute activement. Je garde cette "arrosage" pour l'ascenseur ou la file d'attente du centre d'appel.

Shokz dit qu'il intègre la réduction du bruit. Il ne s'agit pas d'ANC - ce qui serait complètement contraire à l'esprit des écouteurs ouverts - mais d'une réduction de bruit qui empêche votre voisin d'écouter dans le bus. Elle doit également minimiser le bruit ambiant pour votre interlocuteur lors d'un appel téléphonique.

Une batterie au top, des codecs décevants

L'arceau de l'Open Run Pro 2 est en alliage de titane et se plie légèrement pour s'adapter à la forme de ma tête ou de mes oreilles. Les écouteurs sont donc disponibles en version mini et standard, en noir et orange. La version la plus grande - et donc la plus lourde - pèse 30,3 grammes. Techniquement, les deux versions sont toutefois identiques. Pour s'en tenir aux 30 grammes, Shokz se limite à un bouton multifonction sur l'écouteur gauche. Vous pouvez l'attribuer à votre guise dans l'application. Derrière un rabat en silicone se trouve encore un port USB-C pour recharger les écouteurs.

Il existe une version mini et une version normale.

La batterie tient jusqu'à douze heures selon le fabricant. Une recharge complète prend une heure. Ce n'est pas mal, mais c'est malheureusement dû au fait que le casque ne supporte que le codec SBC.

Première impression : je vais peut-être devoir changer d'avis sur les écouteurs ouverts

L'arceau épouse l'arrière de la nuque, mais ne comprime pas.

Avec l'Open Run Pro 2, Shokz se débarrasse d'un inconvénient majeur : l'absence de basses et la nécessité de monter le son à un niveau particulièrement élevé. Si vous ne le faites pas avec des écouteurs ouverts, le son est trop fin et trop faible pour moi

Si je les mets à fond, le son devient cuivré et strident. Ce n'est pas le cas avec les Open Run Pro 2. Même dans le hall bruyant du salon, j'ai pu entendre la musique à un volume et une qualité corrects sans avoir à pousser le bouton trop fort. J'ai également pu entendre les basses. Pas comme avec des écouteurs, mais en quantité et en qualité correctes.

De face, l'Open Run Pro 2 ne se voit que discrètement.

Je n'ai cependant pas pu tester la réduction du bruit en conversation téléphonique. Je doute que je devienne un grand enthousiaste des écouteurs ouverts maintenant. Mais l'Open Run Pro 2 résout certains problèmes qui me gênaient fondamentalement jusqu'à présent avec la conception ouverte. Coup de pouce!