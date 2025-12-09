Nouveautés + tendances 6 1

Du tissu plutôt que du similicuir : les nouveaux Fairbuds XL sont bien plus confortables

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 9/12/2025

Fairphone améliore ses écouteurs : les Fairbuds XL reçoivent de nouveaux aimants dans le haut-parleur et un matériau supérieur plus agréable au toucher.

J'avais déjà beaucoup apprécié la première génération de Fairbuds XL. Non seulement les écouteurs sont durables, mais ils ont aussi un son magnifique. La facilité de réparation est conservée dans la nouvelle édition. Il y a des nouveautés à l'intérieur qui ont peu d'impact. Ce qui me frappe plus nettement, ce sont les améliorations apportées à l'extérieur.

Test de produit Fairbuds XL à l’essai : quand la durabilité sonne bien par Jan Johannsen

Un tissu mesh au lieu du similicuir

Avec la deuxième génération des Fairbuds XL, Fairphone dit adieu au similicuir. À la place, un tissu mesh - c'est-à-dire un tissu avec de petits trous - recouvre les coussinets d'oreille et le dessous de l'arceau. Au toucher, cela ressemble un peu à un vêtement de sport. La partie supérieure de l'arceau est en revanche tissée de manière plus grossière.

Tissu mesh pour les coussinets d'oreille.

Je préfère d'emblée le nouveau tissu au similicuir de la première génération. Mes oreilles sont plus aérées et ne chauffent pas aussi vite. Sur le cuir chevelu, le mesh aéré s'avère également très confortable. J'ai donc moins peur de transpirer avec ces écouteurs IP54 protégés contre la sueur et les éclaboussures.

Tissu épais pour le dessus de l'arceau.

Des aimants plus puissants et une nouvelle membrane

La deuxième modification apportée aux nouveaux Fairbuds XL ne se voit pas, mais s'entend idéalement. Ils disposent dans leurs drivers d'aimants N52 plus puissants que leurs prédécesseurs. Ceux-ci sont censés être plus puissants et fournir des basses plus fortes. Un diaphragme à base de papier révisé devrait à son tour améliorer la précision des fréquences moyennes et élevées.

Le son et la réduction de bruit active des Fairbuds XL sont toujours aussi convaincants avec la deuxième génération.

J'avais déjà trouvé que la première génération de Fairbuds XL sonnait très bien et n'avait pas à rougir face à des casques de marques établies. Cela reste vrai pour la deuxième génération - y compris la réduction active du bruit. Cependant, je n'ai plus la première version sous la main pour pouvoir écouter la comparaison directe et dire quel est l'impact exact des nouveaux transducteurs et diaphragme.

Développement durable et utilisation toujours aussi convaincants

Les nombreux aspects positifs des Fairbuds XL sont restés les mêmes. La batterie est toujours remplaçable sans outils. Pour les autres composants, vous n'avez besoin que d'un tournevis en cas de casse - la première génération étant compatible avec les nouvelles pièces détachées de la deuxième génération. Par exemple, les coussinets d'oreille en similicuir usés peuvent être remplacés par un tissu en maille confortable.

Le joystick est super pour le contrôle du casque.

L'élément de commande le plus important reste le joystick. Grâce à lui, les Fairbuds XL disposent d'un contrôle clair et intuitif. Pour les réglages de l'égaliseur, l'application Fairbuds (Android/iOS) reste nécessaire.

La batterie reste remplaçable.

Les nouveaux Fairbuds XL sont disponibles dès maintenant en vert et en noir - avec des teintes légèrement différentes de leurs prédécesseurs :

Écouteurs Nouveau CHF 199.– Fairphone Fairbuds XL 2025 ANC, 26.50 h, Sans fil 80 Écouteurs Nouveau CHF 199.– Fairphone Fairbuds XL 2025 ANC, 26.50 h, Sans fil 80

Il y a cependant une chose qui me retient de passer directement aux nouveaux Fairbuds XL : les stocks restants de la première génération sont actuellement disponibles à bas prix.

Écouteurs CHF 119.– Fairphone Fairbuds XL ANC, 26 h, Sans fil 80 Écouteurs CHF 119.– Fairphone Fairbuds XL ANC, 26 h, Sans fil 80

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







