DJI Osmo Action 6 avec diaphragme variable

David Lee
18/11/2025
Traduction : traduction automatique

La nouvelle caméra d'action de DJI est dotée d'un grand capteur carré et d'un objectif à ouverture variable.

Un peu plus d'un an après l'Osmo Action 5, DJI présente son modèle successeur. Fait inhabituel pour les caméras d'action, cette nouveauté est dotée d'un objectif à ouverture variable. Il est possible de régler une valeur de f/2 à f/4. Pour l'ouverture automatique, vous pouvez définir une plage dans laquelle le mode automatique se déplace - la plage maximale étant de toute façon déjà faible. Par rapport au modèle précédent, qui dispose d'une ouverture fixe de f/2,8, le nouvel appareil photo apporte également plus de luminosité.

La distance de prise de vue la plus courte à laquelle l'appareil peut encore faire la mise au point peut être réglée avec un accessoires macro à 11 centimètres. Dans ce cas, il est bon que l'ouverture puisse être réduite, sinon la profondeur de champ serait sans doute trop faible.

L'appareil photo avec l'objectif macro.
L'appareil photo avec l'objectif macro.
Source : DJI

L'autre nouveauté importante est le capteur. Il a une diagonale de 1/1,1 pouce. C'est relativement beaucoup pour une caméra aussi petite et un peu plus que l'Osmo Action 5 précédent. De plus, il présente un rapport d'aspect carré. Cela vous permet de recadrer les photos et les vidéos en mode portrait ou paysage après coup. Les vidéos sont enregistrées en 3840×3840 pixels et peuvent donc être transformées en vidéo 4K avec n'importe quel format d'image. Cependant, ce format ne permet qu'une fréquence d'images de 60 FPS ; pour 120 FPS, vous devez passer au format 4:3 ou plus étroit, ce qui vous engage quand même à l'avance.

La caméra est étanche selon la norme IP68. DJI annonce une profondeur de plongée de 20 mètres, 60 mètres avec un boîtier sous-marin. La caméra fonctionne à partir de -20° C, l'autonomie de la batterie est de 4 heures selon le fabricant. Elle dispose d'une mémoire intégrée de 50 Go, extensible jusqu'à 1 TB avec une microSD.

La caméra est disponible dès maintenant dans la boutique et le sera bientôt.

DJI Osmo Action 6 Standard Combo
Caméra d'action
Nouveau
CHF379.–

DJI Osmo Action 6 Standard Combo

60p, Bluetooth, WiFi

DJI Osmo Action 6 Adventure Combo
Caméra d'action
Nouveau
CHF479.–

DJI Osmo Action 6 Adventure Combo

60p, Bluetooth, WiFi

Photo d’en-tête : DJI

David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.ch

Mon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense. 

