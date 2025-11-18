Nouveautés + tendances 3 1

DJI Osmo Action 6 avec diaphragme variable

David Lee Traduction : traduction automatique 18/11/2025

La nouvelle caméra d'action de DJI est dotée d'un grand capteur carré et d'un objectif à ouverture variable.

Un peu plus d'un an après l'Osmo Action 5, DJI présente son modèle successeur. Fait inhabituel pour les caméras d'action, cette nouveauté est dotée d'un objectif à ouverture variable. Il est possible de régler une valeur de f/2 à f/4. Pour l'ouverture automatique, vous pouvez définir une plage dans laquelle le mode automatique se déplace - la plage maximale étant de toute façon déjà faible. Par rapport au modèle précédent, qui dispose d'une ouverture fixe de f/2,8, le nouvel appareil photo apporte également plus de luminosité.

La distance de prise de vue la plus courte à laquelle l'appareil peut encore faire la mise au point peut être réglée avec un accessoires macro à 11 centimètres. Dans ce cas, il est bon que l'ouverture puisse être réduite, sinon la profondeur de champ serait sans doute trop faible.

L'appareil photo avec l'objectif macro.

Source : DJI

L'autre nouveauté importante est le capteur. Il a une diagonale de 1/1,1 pouce. C'est relativement beaucoup pour une caméra aussi petite et un peu plus que l'Osmo Action 5 précédent. De plus, il présente un rapport d'aspect carré. Cela vous permet de recadrer les photos et les vidéos en mode portrait ou paysage après coup. Les vidéos sont enregistrées en 3840×3840 pixels et peuvent donc être transformées en vidéo 4K avec n'importe quel format d'image. Cependant, ce format ne permet qu'une fréquence d'images de 60 FPS ; pour 120 FPS, vous devez passer au format 4:3 ou plus étroit, ce qui vous engage quand même à l'avance.

La caméra est étanche selon la norme IP68. DJI annonce une profondeur de plongée de 20 mètres, 60 mètres avec un boîtier sous-marin. La caméra fonctionne à partir de -20° C, l'autonomie de la batterie est de 4 heures selon le fabricant. Elle dispose d'une mémoire intégrée de 50 Go, extensible jusqu'à 1 TB avec une microSD.

La caméra est disponible dès maintenant dans la boutique et le sera bientôt.

Photo d’en-tête : DJI

