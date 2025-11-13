Nouveautés + tendances 16 11

DJI Neo 2 : le drone d'entrée de gamme désormais équipé de capteurs omnidirectionnels

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 13/11/2025

Le minuscule drone du fabricant chinois bénéficie de fonctionnalités de sécurité améliorées et d'un contrôle gestuel plus détaillé. Le capteur de la caméra reste petit.

DJI présente le Neo 2, une mise à jour de son drone ultra léger pour les selfies et les vlogs. Le modèle pèse 151 grammes et mise sur une conception de protection d'hélice intégrée. Les nouveautés sont un système de détection d'obstacles omnidirectionnel avec LiDAR orienté vers l'avant et un contrôle gestuel avancé - y compris «Return to Palm», qui permet au drone de revenir automatiquement dans votre main.

Drone Nouveau CHF 239.– DJI Neo 2 (Drone Only) 19 min, 151 g, 12 Mpx Drone Nouveau CHF 399.– DJI Neo 2 Fly More Combo 19 min, 151 g, 12 Mpx Drone Nouveau CHF 579.– DJI Neo 2 Motion Fly More Combo 19 min, 151 g, 12 Mpx

La caméra est dotée d'un capteur 1/2 pouce de 12 mégapixels, d'un objectif à ouverture f/2.2 et d'un gimbal à 2 axes avec stabilisation électronique. La Neo 2 enregistre des vidéos en 4K à une cadence pouvant atteindre 60 images par seconde (FPS). Avec la commande à distance Motion ou RC, il est possible d'atteindre 100 FPS. Les tests montreront si la qualité d'image tant critiquée sur le Neo et l'effet de rolling shutter prononcé se sont améliorés. Un mode 2,7K (9:16) est disponible pour les contenus verticaux. Mais la caméra ne peut pas être tournée physiquement.

La mémoire interne est désormais de 49 gigaoctets, au lieu de 22 gigaoctets seulement sur le modèle précédent. Il manque toujours un slot microSD. Le temps de vol maximal est annoncé à environ 19 minutes et sera probablement inférieur dans la pratique, en fonction du vent et du tracking. La transmission des applications par Wi-Fi est censée être beaucoup plus stable que sur le modèle précédent.

Plus de capteurs, plus de gestes

Par rapport au premier Neo, DJI augmente surtout la sécurité et le contrôle. Alors que son prédécesseur n'avait que des capteurs vers le bas, le Neo 2 dispose d'une détection omnidirectionnelle des obstacles et d'un LiDAR à l'avant. Il résiste également à des vents plus forts et offre des options de suivi plus nombreuses et plus rapides, ainsi que davantage de gestes pour le pilotage. Entre autres, il reconnaît désormais une main tendue et se pose dessus. Le Neo 2 peut également être contrôlé par des commandes vocales

Le Neo 2 est 16 grammes plus lourd que son prédécesseur, mais reste facilement sous la limite de la catégorie A1 avec 151 grammes.

Source : DJI

Le DJI Neo 2 est disponible dès maintenant. Le pack de base avec une batterie coûte 239 francs ou euros. Le combo Fly-More avec deux batteries supplémentaires, un hub de recharge et des hélices de rechange est à 399 francs ou euros. Un combo Motion-Fly-More avec goggles et contrôleur de mouvement (579 francs ou euros) est également disponible.

Photo d’en-tête : DJI

