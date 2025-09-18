Nouveautés + tendances 10 3

DJI Mini 5 Pro : petit drone, grand capteur

Avec le nouveau Mini, DJI fait entrer une caméra dans la catégorie des moins de 250 grammes, jusqu'ici réservée aux grands modèles. Elle cimente le statut du Mini comme meilleur drone lorsque l'espace est limité.

DJI a présenté le Mini 5 Pro. La cinquième génération du petit drone reçoit un capteur plus grand que son prédécesseur. Il reste néanmoins sous la barre des 250 grammes, ce qui le place dans la classe d'utilisation A1. J'ai fait un tour avec le nouveau Mini.

Devient plus grand, reste petit

Le DJI Mini 5 Pro est un peu moins mini que le modèle précédent, mais il tient toujours dans un petit compartiment de sac à dos. Il reste donc le drone de choix lorsque vous vous déplacez à pied. Malgré la caméra plus grande, l'autonomie de la batterie est légèrement plus longue : le modèle précédent restait 34 minutes en l'air, le nouveau 36 minutes. La mémoire interne a enfin une taille utile de 42 gigaoctets

Le Mini 5 Pro prend un peu plus de place que les modèles précédents.

Dans le Fly More Combo vous obtenez, en plus du drone, le contrôleur RC2, deux batteries supplémentaires, un sac de transport et un set de filtres ND. Le contrôleur de luxe est fortement recommandé. Il dispose de son propre écran au lieu de vous obliger à utiliser votre smartphone à chaque fois. Le drone est ainsi plus rapidement prêt à décoller.

Le Fly More Combo comprend trois filtres ND (ND8, ND32 et ND128).

Je suis à moitié satisfait des filtres ND. Le fait qu'ils soient inclus dans le kit est un point positif. Mais l'assemblage se fait par un système de clic qui demande un peu de force. Je laisse souvent des traces de doigts sur les filtres. Des aimants seraient plus élégants. Mais ils seraient probablement trop lourds, car chaque gramme compte dans cette catégorie de drones.

Le nouveau capteur est bon mais ne fait pas de magie

La plus grande réussite du Mini 5 Pro est d'avoir un capteur d'un pouce dans un drone aussi petit. Celui du Mini 4 Pro mesurait 1/1,3 pouce. Cela correspond à une surface presque 50 pour cent plus grande, ce qui a théoriquement un effet positif sur la qualité d'image : plus de détails, plus de plage dynamique, moins de bruit. La luminosité de l'objectif ne se dégrade guère (f/1,8 au lieu de f/1,7). Au final, le petit drone prend donc de meilleures photos en basse lumière.

DJI écrit directement les spécifications de sa nouvelle caméra.

Dans le court essai de prise en main, on voit effectivement un peu plus de détails par rapport à son prédécesseur. Il faut toutefois que je regarde très attentivement pour voir la différence. Pour être juste, il faut noter que : La qualité de la Mini 4 Pro (et de la Mini 3 Pro avec le même capteur) était déjà bonne. N'attendez pas de miracle du nouveau capteur 1 pouce. Une mise à niveau de deux modèles précédents ne vaut guère la peine. Le nouveau «48 mm Med-Tele mode» ne me semble pas être plus qu'un zoom numérique dans la pratique. La qualité est suffisante pour les vidéos TikTok sur petit écran, mais plutôt pas pour YouTube.

Pour les vidéos verticales, la caméra peut être tournée - de 90 degrés vers la gauche et de 90 ou 135 degrés vers la droite. La résolution maximale reste de 4K, la fréquence d'images maximale passe de 100 à 120 images par seconde (FPS). Avec jusqu'à 60 FPS, vous pouvez également filmer en HDR.

La détection d'obstacles très bien réalisée

La Mini 4 Pro disposait déjà d'une détection d'obstacles omnidirectionnelle - c'est-à-dire vers l'avant, l'arrière, le haut, le bas et le côté. La Mini 5 Pro est également équipée d'un capteur LiDAR à l'avant. Celui-ci voit les objets même en cas de faible luminosité. Le petit drone rejoint ainsi l'Air 3S. Ce dernier possède d'ailleurs le même capteur, mais en plus une caméra téléobjectif.

Grâce aux capteurs omnidirectionnels, les collisions avec les arbres ne sont plus un thème.

Au cours de mes vols d'essai, la détection des obstacles fonctionne parfaitement : au lieu de freiner brusquement, le Mini 5 Pro réduit sa vitesse de manière fluide. Par exemple, si je me dirige rapidement vers un arbre, le drone ralentit doucement au début, mais me laisse ensuite voler très lentement et très près. Cette mise en œuvre est plus agréable que sur les anciens modèles. Un autre avantage de la série Mini est le faible niveau sonore. Le Mini 5 Pro a un son très similaire à celui de son prédécesseur.

DJI ne modifie pas le prix. Le Mini 5 Pro est disponible dès maintenant au même prix que le Mini 4 Pro lors de son lancement : 799 francs ou euros. Le Fly More Combo est à 1129 francs ou euros.

