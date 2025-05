Nouveautés + tendances 46 14

DJI Mavic 4 Pro : un drone haut de gamme entièrement renouvelé

David Lee Traduction: traduction automatique 13/5/2025

Le fabricant de drones DJI a revu son modèle haut de gamme. Malgré un poids plus élevé, le Mavic 4 Pro vole plus longtemps, possède de meilleures caméras et plus de mémoire.

Le Mavic Pro est le plus grand et le plus puissant des drones grand public de DJI. Il est disponible depuis aujourd'hui dans sa version 4. Avec un poids de plus de 900 grammes, il entre dans la catégorie des drones C2 et donc dans la catégorie d'utilisation A2.

Le nouveau Mavic 4 Pro, avec ses 1063 grammes, est encore un peu plus lourd que le Mavic 3 Pro. Malgré cela, il vole jusqu'à 51 minutes selon le fabricant, soit 8 minutes de plus que son prédécesseur. La raison en est probablement la batterie beaucoup plus puissante. Celle-ci a une capacité de 6654 mAh (prédécesseur : 5000 mAh).

Le Mavic 4 Pro dispose, comme un smartphone, de trois caméras avec des focales fixes différentes. Elles correspondent à des cadrages de 28, 70 et 168 mm en format 35 mm. La caméra centrale des trois n'a pas changé par rapport à son prédécesseur. L'appareil photo grand angle est doté d'un nouveau capteur de 100 mégapixels au lieu de 20. Il est également légèrement plus lumineux avec f/2 au lieu de f/2,8. L'ouverture peut être réglée jusqu'à f/11. Les deux téléobjectifs ont une ouverture fixe. Le téléobjectif de 168 mm est également devenu légèrement plus lumineux avec f/2,8 et DJI a augmenté la résolution de 12 à 50 mégapixels.

Les trois caméras peuvent être tournées à 360 degrés grâce à un «Infinity Gimbal». Cela permet de créer de nouveaux effets de rotation, comme on peut le voir au début de la vidéo. Les caméras peuvent également regarder vers le haut à un angle allant jusqu'à 70 degrés.

La détection d'obstacles fonctionne même en cas de très faible luminosité, par exemple la nuit, lorsque seuls les lampadaires sont allumés.

Le nouveau modèle dispose de 64 Go de mémoire fixe. Auparavant, elle n'était que de 8 Go. Comme pour son prédécesseur, il existe également une version spéciale avec beaucoup plus de mémoire. Le «Creator Combo» a une capacité de 512 Go de mémoire interne.

