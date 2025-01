DJI Flip : drone pliable avec protection d'hélice

Le dernier quadricoptère de DJI a des spécifications similaires à celles du Mini 4 Pro, mais son apparence est très différente. Le Flip s'adresse surtout aux débutants, car sa conception le rend moins fragile.

Le nouveau petit drone de DJI s'appelle "Flip" et a une apparence plutôt inhabituelle. Il possède des cages de protection fixes pour ses hélices, comme le DJI Neo. Mais contrairement à ce dernier, le Flip se replie quand même. Ses bras se replient vers le bas, où les hélices s'empilent les unes sur les autres.

Avec un poids de 249 grammes, le Flip appartient à la classe de drones C0 et est donc soumis à moins de restrictions que les appareils plus lourds. Dans l'assortiment de DJI, le nouveau drone se situe, à en juger par ses spécifications, légèrement en dessous du Mini 4 Pro.

Différent - mais pas nécessairement meilleur

Un coup d'œil sur les dimensions du DJI Flip montre qu'une fois replié, il n'est pas plus compact que la série Mini, il est même plus grand de quelques centimètres. Son avantage réside dans ses hélices protégées. Le Flip convient donc mieux aux débutants, car il est plus susceptible de résister à d'éventuelles collisions et est moins dangereux pour les personnes.

Le marketing de DJI nous apprend que grâce aux hélices protégées, Bello n'a pas à avoir peur.

Source : DJI

A part cela, je ne trouve pas d'argument de vente unique. L'appareil photo, avec son capteur de 1/1,3 pouce, devrait offrir la même qualité d'image que celle du Mini 4 Pro. Les photos ont une résolution de 48 mégapixels, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K avec jusqu'à 60 images par seconde. Pour les images animées verticales, la Flip ne tourne pas sa caméra à 90 degrés, mais enregistre simplement un cadrage vertical en 2,7K.

La Flip n'est pas très performante en matière de détection d'obstacles. Il ne voit que les objets situés devant et sous le drone, alors que les capteurs du Mini 4 Pro vont dans toutes les directions. Le temps de vol est de trois minutes inférieur à celui de son frère plus cher. Au moins, le système de transmission O4 est le même. Il offre une connexion stable et une portée plus que suffisante.

Dans l'ensemble, le concept de pliage du Flip semble frais, mais pas forcément révolutionnaire. Il rend en outre la gamme de DJI encore plus confuse qu'elle ne l'est déjà. Le nouveau drone ne semble pas faire d'avancées techniques, mais plutôt recomposer des composants connus. Il est trop cher pour être un simple jouet et pour les nombreux autres scénarios, le Mini 4 Pro devrait rester la meilleure option.