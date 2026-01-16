Nouveautés + tendances 11 1

Cette smartwatch Huawei coûte plus de 3300 francs ou euros

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 16/1/2026

Avec la Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, Huawei pousse sa collection de luxe à l'extrême. Les matériaux utilisés font grimper le prix à des niveaux inégalés.

Depuis un peu plus de deux ans, Huawei produit des versions améliorées de montres intelligentes ou d'appareils mobiles sous le label «Ultimate Design». A l'époque, le fabricant chinois avait déjà présenté une smartwatch en or. Aujourd'hui, une nouvelle version est lancée : technologie actualisée, plus d'éclat, prix plus élevé.

Rien de nouveau sur le plan technique

La nouvelle Watch Ultimate Design Royal Gold Edition illustre également le problème des smartwatches de luxe. Alors que les montres analogiques durent des décennies, leurs frères et sœurs numériques ont une date d'expiration. Dans le cas de Huawei, le temps est venu d'une mise à jour après deux ans et demi. Bien sûr, vous pouvez continuer à utiliser le modèle précédent, mais qui voudrait porter à son poignet une montre de luxe techniquement dépassée?

Le nouveau modèle est techniquement basé sur la Watch Ultimate 2, qui n'est pas non plus très abordable, avec des prix avoisinant les 800 francs ou euros, mais qui est tout de même nettement moins chère que la Gold Edition, qui nécessite un investissement de 300 pour cent plus élevé.

Les points forts techniques sont la communication sous-marine basée sur le son, un boîtier résistant à l'eau jusqu'à 150 mètres, une eSIM directement sur la montre et un capteur spécial pour les données de santé sur le côté.

Pourpre et or

Pour le design, le fabricant a opté pour un mélange de couleurs violet et or. Cela donne un aspect tout à fait noble et moins ostentatoire. La lunette est en céramique. Huawei a utilisé un procédé», une première dans l'industrie selon le fabricant «, pour créer un composite de terres rares et de pourpre. Les composants sont chauffés jusqu'à 1400 degrés et obtiennent ainsi leur couleur violette.

La montre ne brille pas seulement d'un éclat doré, elle est en partie en or.

Source : Huawei

A cela s'ajoute une deuxième spécialité : dix éléments en or 18 carats, dont six pièces dans le cadre de la lunette. Ces éléments sont insérés à la main. Le bracelet est d'ailleurs en alliage de titane et l'écran tactile est protégé par un verre saphir inrayable.

La montre est disponible dès maintenant pour environ 3300 euros ou francs. C'est environ 10 pour cent de plus que son prédécesseur. On ne sait pas encore si et quand le modèle sera disponible dans notre boutique.

Photo d’en-tête : Huawei

