Ce smartphone de ZTE a un système de refroidissement en or et une batterie avec une coque en carbone

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Au MWC de Barcelone, ZTE présente une fabrication spéciale de son smartphone haut de gamme Redmagic 10 Pro. Les dorures ne sont pas seulement là à des fins esthétiques.

Tout ce qui brille n'est pas or. Chez ZTE, même ce qui n'est pas visible est en or. Ainsi, pour une version premium du Redmagic 10 Pro, le fabricant mise sur des éléments somptueux, comme un système de refroidissement doré. Outre cette édition limitée, une autre couleur chic vient s'ajouter aux versions.

Le Nubia Redmagic 10 Pro en édition limitée

Le ZTE Nubia Redmagic 10 Pro est déjà disponible depuis fin 2024, y compris dans notre boutique. Pour ses deux nouveaux bijoux, le fabricant s'est encore creusé la tête et a retravaillé l'appareil visuellement et fonctionnellement.

Le Redmagic 10 Pro Golden Saga est une édition spéciale limitée avec quelques particularités. Cette édition somptueuse est exclusivement disponible avec 24 Go de mémoire vive et 1 TB de stockage interne. Elle coûte 1499 euros et est directement disponible en précommande sur le site du fabricant. Les livraisons en Europe débuteront en avril - mais pas en Suisse, seulement dans les pays voisins comme l'Allemagne et l'Autriche.

Le Redmagic 10 Pro dans l'édition Golden Saga : avec beaucoup d'or et de brillance miroir.

Source : Michelle Brändle

ZTE justifie le supplément de 500 euros par rapport à la version normale notamment par l'extension de la livraison. En plus du chargeur et de l'étui de protection, un ventilateur élégant est inclus. ZTE a également plaqué certains éléments en or. Par exemple, l'outil de remplacement de la carte SIM, le bouton d'alimentation, le couvercle du ventilateur et le logo au dos. Vous trouverez également une carte à collectionner pour d'autres avantages dans la jolie boîte.

Vous voyez ici la sortie du dissipateur thermique avec éclairage. En haut, l'un des deux boutons d'épaule tactiles.

Source : Michelle Brändle

En plus du ventilateur, diverses adaptations de matériaux assurent un meilleur refroidissement. Par exemple, un revêtement en carbone de la batterie, une chambre de refroidissement plaquée or et un dissipateur thermique en alliage d'argent. Selon ZTE, cette combinaison refroidit l'appareil de trois à quatre degrés. C'est déjà ça. En effet, lors de sessions de jeu prolongées, cela permet à l'appareil de ralentir moins rapidement et de maintenir ses performances.

Autre amélioration visuelle : la caméra selfie et le capteur optique d'empreintes digitales sont placés sous l'écran de manière à ce que vous ne les voyiez pas. Au revoir le punch hole ! L'arrière de l'édition limitée est protégé par du verre saphir. Selon ZTE, ce verre est encore plus résistant que celui de la version normale.

Le smartphone à travers des lunettes roses

ZTE présente le Redmagic 10 Pro en "Mora Pink" de manière un peu moins spectaculaire, mais plus glamour et scintillante. C'est ainsi que le fabricant désigne la version en rose légèrement scintillant. Le matériel reste ici aussi le même que sur le Redmagic 10 Pro régulier. Dans l'ensemble, l'équipement est passionnant pour les joueurs mobiles. Et pas seulement en raison des touches d'épaule optiques avec vibration et effet lumineux.

Mora Pink est le nom que ZTE donne à sa nouvelle édition en rose chatoyant.

Source : Michelle Brändle

C'est en effet le dernier Snapdragon 8 Elite qui fait office de SoC. En outre, vous obtenez 16 Go de RAM avec jusqu'à 512 Go de stockage. Il existe même une version avec 24 Go de RAM et 1 TB de mémoire. Grâce à la batterie de 7050 mAh, l'appareil a également de l'endurance, qui peut être rechargée jusqu'à 100 watts. Un ventilateur intégré supplémentaire assure le refroidissement nécessaire. La triple caméra à l'arrière se compose de deux lentilles de 50MP et d'une lentille de deux mégapixels. L'ensemble de l'appareil est recouvert de verre Corning Gorilla Glass et d'un cadre en aluminium.

Les boutons d'épaule, le bouton d'alimentation et le refroidissement par air se trouvent sur le côté droit.

Source : Michelle Brändle

Si vous ne vous souciez pas des éditions spéciales et que vous aimez simplement jouer sur votre smartphone, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à l'une des Redmagic 10 Pro régulières.

Photo d’en-tête : ZTE

