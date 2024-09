Canon RF 28-70mm F2.8 - oui, encore un zoom standard

Canon lance un autre objectif zoom standard. Il est léger, lumineux et abordable, mais n'offre pas un grand angle très important.

Le dernier objectif de l'assortiment Canon a une plage de focales de 28 à 70 millimètres. Un zoom standard classique commence à 24 millimètres. Vous sacrifiez donc ici un peu de grand angle. En revanche, l'objectif est nettement plus léger et moins cher. Par rapport au 24-70 mm, il ne pèse que 490 grammes au lieu de 900. Et ce, avec la même ouverture lumineuse de f/2,8.

Objectif disponible à l'avenir Nouveau CHF 1199.– Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM Canon RF, Plein format Objectif disponible Dans notre showroom CHF 2140.– Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM Canon RF, Plein format 113

Le nouvel objectif 28-70mm, contrairement au 24-70, n'est pas un objectif L. En effet, il est plus léger et son prix est plus bas. L'optique ne devrait pas être tout à fait à la hauteur du 24-70mm. Cependant, selon Canon, cet objectif est également résistant aux intempéries. Il dispose d'un stabilisateur d'image qui compense jusqu'à 5,5 niveaux.

Ce qui fait du nouveau 28-70mm une alternative intéressante si vous n'avez pas besoin du grand angle de 24mm. C'est le cas, par exemple, si vous avez déjà un objectif grand-angle comme le 14-35mm oder das 15-35mm hast.

Compartimenter dans la jungle des zooms standard

Canon propose donc pas moins de six objectifs zoom standard. Pour que vous sachiez lequel vous convient le mieux, je vous présente brièvement les quatre autres.

Le monstre de la luminosité

Objectif disponible CHF 2659.– Canon RF 28-70mm f/2L USM Canon RF, Plein format 40

Avec un poids de 1430 grammes, cet objectif n'est certainement pas à la portée de tout le monde, d'autant plus que son prix n'est pas négligeable et qu'il est le seul de la liste à ne pas avoir de stabilisateur d'image. Mais il est idéal pour les portraits.

L'Overkill

Objectif disponible CHF 3169.– Canon RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z Canon RF, Plein format 1

Vous obtenez ici 105 millimètres au lieu de 70 en téléobjectif. Cela signifie un peu plus de flou d'arrière-plan tout en conservant la même ouverture. Contrairement à ce qui se fait chez Canon, il y a ici une bague de diaphragme - car l'objectif s'adresse aux personnes pour qui la vidéo est aussi importante que la photo. Le poids (1430 g) est plutôt douloureux et le prix en fait un produit de niche.

Le téléobjectif plutôt que la luminosité

Objectif disponible CHF 1065.– Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM Canon RF, Plein format 74

Avec cet objectif, vous sacrifiez un peu de luminosité, mais vous obtenez plus de zoom par rapport au classique. Il est deux fois plus léger et coûte beaucoup moins cher que le 24-105 mm, qui est plus lumineux.

Macros plutôt que portraits

Objectif disponible CHF 392.– Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Canon RF, Plein format 17

Cet objectif est encore moins lumineux, mais il est encore plus léger et moins cher. Il n'est pas idéal pour les portraits. En revanche, il vous permet de vous rapprocher plus que les autres objectifs. Une distance de mise au point de 34 centimètres en téléobjectif signifie un grossissement de 0,4x - ce qui rend cet objectif très adapté à la photographie d'objets et à la macro légère.