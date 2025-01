Canon RF 16-28mm F2.8 - oui, encore un zoom grand angle

Parce que quatre ne suffisent pas, Canon élargit son assortiment avec un cinquième zoom grand angle. Il se situe au milieu de la gamme de prix et s'adresse à une clientèle qui s'approvisionnait auparavant chez Tamron et Sigma.

Le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM est le deuxième zoom plein format lumineux de la marque destiné aux budgets moyens. Il coûte 1149 francs ou 1299 euros, soit un peu plus de la moitié du prix de son luxueux frère en L, le RF 15-35mm F2.8L IS USM.

Le nouvel objectif est censé combler un vide : Auparavant, on trouvait dans ce segment de prix des objectifs de fabricants tiers comme Tamron et Sigma. Mais depuis le passage au système RF sans miroir, Canon ne soutient en principe plus que les objectifs maison, ce qui suscite régulièrement des critiques. Entre-temps, la marque japonaise accorde ponctuellement des licences à des fabricants tiers - Sigma peut ainsi vendre quelques lentilles pour les appareils photo APS-C. Mais pour le plein format, Canon semble préférer élargir sa propre gamme

Le nouvel objectif grand angle a le même format que le 28-70mm F2.8 IS STM.

Le RF 16-28mm F2.8 IS STM vient compléter le RF 28-70mm F2.8 IS STM que Canon a lancé l'automne dernier. Le nouveau grand-angle suit le même concept : la plage de zoom est plus petite que l'équivalent L et la qualité d'image devrait être bonne, mais pas parfaite. En revanche, le RF 16-28mm F2.8 IS STM est peu coûteux et compact pour sa luminosité. Il mesure 91 mm de long, pèse 445 grammes et a un diamètre de filtre de 67 mm.

Le stabilisateur d'image compense 5,5 diaphragmes selon le fabricant - jusqu'à 8 diaphragmes en combinaison avec un capteur stabilisé. Le moteur STM est censé assurer une mise au point automatique rapide et silencieuse. Des joints protègent également l'objectif de la poussière et des projections d'eau. Il sera disponible à partir du 14 février.

La place dans l'assortiment

Pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle des objectifs grand-angle de Canon, voici un autre aperçu des autres zooms RF de cette gamme.

La bête

Le Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM est le grand-angle haut de gamme classique. Très lumineux, optiquement excellent et avec une grande plage de zoom. Mais en contrepartie, il est cher, grand (126,8 mm) et lourd (840 g).

L'extrême

Vous voulez des photos avec une perspective absurde ? Pour cela, Canon a en stock le RF 10-20mm F4L IS STM. La différence avec les 15 millimètres à l'extrémité courte du zoom grand angle classique est énorme. 10 millimètres signifient un champ de vision de 130 degrés. Cet objectif est donc plus adapté aux applications spéciales. Son prix est similaire à celui du 15-35 mm, sa taille est similaire (112 mm), il est moins lourd (540 g), mais il est aussi moins lumineux.

La voie médiane

Dans la photographie de paysage en particulier, les objectifs très lumineux n'apportent souvent pas beaucoup de valeur ajoutée. Si vous avez besoin de ƒ/4, le RF 14-35mm F4L IS USM offre un compromis entre une très bonne qualité d'image, une compacité (99,8 mm, 540 g) et un prix raisonnable.

Le bon marché

En dessous du nouveau RF 16-28mm F2.8 IS STM, il y a le très abordable Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. C'est le moins lourd (390 grammes) et le plus compact (88,8 mm de long). En revanche, vous renoncez à la luminosité et à une partie de la qualité d'image.