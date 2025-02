Nouveautés + tendances 10 1

Apple présente l'iPhone 16e : OLED, bouton d'action, FaceID

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 19/2/2025

Après trois ans d'absence, Apple lance un nouvel iPhone économique. Il s'inspire largement du matériel de l'iPhone 14, mais bénéficie en plus de la dernière puce.

Apple renouvelle l'iPhone SE et le rebaptise. La quatrième génération s'appelle iPhone 16e et reprend le design du iPhone 14 vieux de trois ans. Le bouton d'accueil est donc définitivement de l'histoire ancienne, tout comme le petit facteur de forme. A la place, le 16e reçoit un écran OLED de 6,1 pouces avec reconnaissance faciale (FaceID).

Les capteurs pour cela se trouvent dans une encoche classique, Apple renonce à l'île dynamique pour son smartphone le moins cher. Le 16e n'hérite pas non plus du bouton de déclenchement appelé Camera Control des autres modèles actuels. Au moins, le bouton d'action et le port USB-C ont été ajoutés. Côté couleurs, le nouveau smartphone d'Apple est disponible en noir et en blanc.

A l'arrière, on retrouve un seul appareil photo de 26 mm avec une ouverture ƒ/1.6 et un capteur de 48 mégapixels, compressé par défaut à 24 mégapixels (pixel binning). Il s'agit probablement de l'appareil photo principal de l'iPhone 15 de 2023. Le zoom numérique deux fois est également de la partie.

Lightning est mort, vive l'USB-C.

Source : Apple

Une puce à jour pour l'intelligence d'Apple

Les Californiens ne lésinent pas sur la puce. C'est la même A18 avec 8 gigaoctets de mémoire qui équipe l'actuel iPhone 16. L'iPhone 16e est donc équipé pour l'Apple Intelligence. Bien que les fonctions d'IA ne soient pas encore disponibles en allemand et ne suscitent pas encore l'enthousiasme en anglais.

En coulisse Test : que vaut Apple Intelligence ? par Florian Bodoky

Le 16e est le tout premier iPhone à recevoir le modem 5G maison d'Apple, le C1. Jusqu'à présent, ce composant provenait toujours de Qualcomm. Reste à savoir si l'équivalent développé à Cupertino est meilleur. "Bloomberg" a rapporté en amont que la première génération pourrait être moins performante.

L'iPhone 16e dispose également de l'appel d'urgence par satellite et gère l'Apple Intelligence.

Source : Apple

L'iPhone 16e coûte 629 francs ou 699 euros avec 128 gigaoctets de mémoire. L'ancien SE démarrait alors déjà à 429 francs ou 519 euros - mais ne disposait que de 64 Go de mémoire dans sa version de base. L'iPhone 16e sera disponible en précommande à partir du 21 février et sera livré à partir du 26 février. Dès que vous pourrez le commander chez nous, le lien sera ajouté ici.

Photo d’en-tête : Capture d'écran YouTube / Apple

Cet article me plait! Cet article plaît à 10 personne(s)