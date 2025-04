Nouveautés + tendances 3

Amazfit Bip 6 : une montre de sport bon marché qui fait presque tout

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 1/4/2025

En regardant la fiche technique de la nouvelle Amazfit Bip 6, vendue environ 80 francs ou euros, on peut se demander si j'ai vraiment besoin d'une autre montre de sport ou d'une autre smartwatch.

Le design de la nouvelle Amazfit Bip 6 n'est pas vraiment original - car l'original est reconnaissable au premier coup d'œil. Le fabricant chinois s'est clairement inspiré de l'Apple Watch. Heureusement, ce n'est pas le cas du prix : le nouveau modèle d'entrée de gamme coûte tout juste environ 80 francs ou euros.

La Bip 6 rappelle beaucoup l'Apple Watch.

Source : Amazfit

Un écran aussi lumineux que celui de l'Apple Watch

Mais que fournit aujourd'hui un fabricant pour un prix aussi bas ? Au moins sur la fiche technique, l'offre semble étonnamment bonne : la Bip 6 est dotée d'un écran AMOLED de 1,97 pouce, d'une résolution de 390 par 450 pixels. Amazfit annonce un pic de luminosité de 2000 nits. C'est la même valeur que celle obtenue par l'actuelle Apple Watch Series 10. Cette montre bon marché devrait donc être très lisible même en plein soleil.

Pour enregistrer la santé, le sommeil et le sport, la montre utilise le même capteur que celui qui équipe les modèles haut de gamme actuels de la marque. Selon le fabricant, cela permet d'enregistrer toutes les données avec la meilleure qualité possible.

L'autonomie de la batterie est de 32 heures lorsque le GPS enregistre des données en continu. Sans GPS, mais avec toutes les autres fonctionnalités, elle est de deux semaines - et même de 26 jours en mode économique.

La montre suit environ 140 sports et activités de fitness différents.

Source : Amazfit

Un système d'exploitation propriétaire avec des avantages et des inconvénients

Malgré sa grande autonomie, la smartwatch est très légère (à peine 43 grammes) - la batterie de 340 mAh n'est pas si grande que ça. Mais : le nouveau capteur est économe et Amazfit mise sur son propre système d'exploitation allégé. Tout cela permet d'économiser de l'énergie.

Le fait d'avoir son propre système d'exploitation présente toutefois des inconvénients : Contrairement aux variantes de Google ou d'Apple, il n'y a pas de boutique d'applications dans laquelle vous pouvez télécharger des applications supplémentaires d'autres développeurs. Vous devez vous contenter de ce que le fabricant a intégré.

Il s'agit par exemple du suivi du pouls, de la variabilité de la fréquence cardiaque, du sommeil, de l'oxygène dans le sang ou du stress. La Bip 6 intègre des programmes spécifiques pour 140 sports ainsi que des activités de fitness et de style de vie. Des fonctions d'IA telles que Zepp Coach et Food Logging peuvent être consultées gratuitement.

Vous pouvez scanner des aliments via l'application et ainsi suivre un régime alimentaire.

Source : Amazfit

Le GPS fonctionne via cinq systèmes de satellites : GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS et BD. La navigation sur le terrain est également possible sans connexion Internet.

L'ensemble de la montre peut être contrôlé par commande vocale. Les fonctions de base du smartphone telles que les notifications, les appels ou le contrôle de la musique sont également intégrées. Un appel d'urgence SOS n'est pour l'instant disponible que si la montre est connectée à un appareil Android. Pour iOS, cette fonction devrait être ajoutée ultérieurement. Ce qui manque par rapport aux modèles plus chers, c'est le NFC. Il n'y a donc pas de fonction de paiement sans contact.

Qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à la version précédente ?

Le Bip 5 a un écran plus petit, nettement moins lumineux - de plus, il n'a pas d'écran Always On. Le nouveau modèle est équipé du nouveau capteur, d'une plus grande autonomie et d'un gyroscope à 6 axes. Le modèle précédent n'intègre qu'un gyroscope à 3 axes. Les cartes hors ligne, les fonctions d'intelligence artificielle ainsi que la commande vocale ne sont également disponibles que sur le Bip 6. La mise à niveau est donc globalement significative - heureusement, Amazfit n'a pas augmenté son prix de vente conseillé.

Montre connectée CHF 69.90 Amazfit Bip 5 38 mm 3

Photo d’en-tête : Amazfit

