Alexa" devient "Alexa+". Cela fera donc 20 dollars par mois, s'il vous plaît !

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 27/2/2025

La nouvelle version d'Alexa n'est rien de moins que votre "nouveau meilleur ami dans le monde numérique". C'est en tout cas comme cela qu'Amazon vient de présenter la nouvelle version IA de son assistant vocal.

Les rumeurs courent depuis un peu plus de six mois : Alexa, qui est en principe restée au même (mauvais) niveau depuis 2014, devrait s'améliorer. Avec l'IA, elle doit devenir un assistant capable de faire des choses tellement géniales que vous payez pour cela. Ou comme le dit le communiqué de presse officiel:

Alexa+ est plus conversationnelle, plus intelligente, plus personnalisée - et elle vous aide à faire les choses. Elle vous divertit, vous aide à apprendre, vous aide à vous organiser, résume des sujets complexes et peut converser sur pratiquement tout.

Avant quelques centaines de journalistes à New York, Amazon a montré des exemples de cela. Alexa devrait pouvoir se souvenir des conversations passées et accéder aux informations qu'elles contiennent. Si elle a accès à votre agenda, à vos e-mails ou aux enregistrements de la caméra de surveillance, elle devrait pouvoir répondre à des questions complexes. On en voit un exemple dans la vidéo promotionnelle : Le père de famille demande à Alexa si quelqu'un est déjà sorti avec le chien aujourd'hui. Alexa cherche alors manifestement dans les vidéos et peut confirmer que c'est bien le fils qui l'a promené.

Des interfaces ouvertes, de nombreux partenaires

Amazon permet à d'autres entreprises d'accéder à l'API Alexa. Il est ainsi possible - comme c'était déjà le cas auparavant - d'envoyer l'aspirateur robot par commande vocale ou d'allumer l'éclairage Hue. Alexa+ rendra-t-elle ces applications encore plus intelligentes ?

Il sera probablement plus intéressant de voir si les 50 applications qu'Amazon recommande d'essayer pour le lancement d'Alexa+ fonctionnent bien. Je trouve passionnant qu'à l'avenir, les routines puissent être programmées par commande vocale. La nouvelle Alexa devrait également servir de deuxième cerveau, en se souvenant des choses que j'oublie trop souvent. Quel était mon numéro de membre du programme de fidélisation ? Laquelle de mes collègues était la plus allergique aux noix ? Le flyer de la représentation théâtrale de l'école est arrivé - il suffit de le photographier avec le smartphone pour qu'Alexa crée un rendez-vous dans le calendrier.

Le pouvoir des données

Ces exemples montrent que la nouvelle Alexa a elle aussi besoin d'une chose avant tout : beaucoup, beaucoup de vos données. Elle est d'autant plus utile que vous donnez beaucoup d'informations. Qu'il s'agisse de vos photos, de vos e-mails ou de l'historique de localisation de Google Maps. Des profils vocaux sont nécessaires pour reconnaître les différentes personnes du foyer. Les préférences en matière de séries télévisées, de podcasts, de musique - c'est tout cela qu'Amazon veut savoir de vous.

Ce n'est pas un thème qui ne concerne qu'Amazon. Les applications d'IA d'autres entreprises devront également se pencher sur la question de savoir comment elles traitent les informations de leurs utilisateurs. Et comment les amener à en partager le plus possible avec eux.

Lancement aux États-Unis en mars

La nouvelle Alexa sera disponible en mars, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Dans une interview de Bloomberg, Panos Panay, responsable d'Amazon, explique que d'autres pays suivront "peu après". Il fait toutefois remarquer que certaines langues sont plus exigeantes et pourraient donc arriver plus tard. Il est donc probable que le suisse allemand ne soit pas disponible dès la première vague.

Pas de nouveau matériel pour le moment

Il était surprenant qu'Amazon ne présente pas de nouveaux produits matériels. Alexa+ devrait fonctionner sur les appareils Echo existants et donc traiter et récupérer les informations suffisamment rapidement via le cloud. Les pures enceintes Echo sans écran sont exclues. Ce qui semble logique, car lorsque je réserve un billet, je veux savoir où se trouve la place réservée. Les listes intelligentes de choses à faire ou de courses sont également plus rapides à saisir visuellement. Selon Amazon, Alexa+ fonctionne sur tous les Echo Show 8, 10, 15 et 21.

Le prix ...

.. est très élevé. Alexa+ coûte 19,99 dollars par mois. Les prix pour les autres pays ne sont pas encore disponibles. À près de 240 dollars US par an, il devrait être plus intéressant pour beaucoup d'opter pour l'abonnement Amazon Prime. Celle-ci ne coûte "que" 139 dollars US et l'utilisation de la nouvelle Alexa est alors déjà incluse sans supplément de prix.

Amazon n'a pas présenté de nouvelles choses révolutionnaires. Toutes les applications sont déjà possibles aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle d'autres fournisseurs. Ce qui devrait être déterminant, c'est la facilité, l'accessibilité et le naturel avec lesquels on pourra utiliser la nouvelle Alexa comme amie utile. Avec 600 millions d'appareils compatibles avec Alexa dans le monde, ce serait probablement la percée de l'IA dans la vie quotidienne.

