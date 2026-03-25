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A petits pas : les Galaxy A57 et A37 présentés
Samsung présente deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, le Galaxy A57 et le Galaxy A37. Avec peu de nouveautés, ils parviennent à faire un peu mieux que leurs prédécesseurs.
Le Galaxy A57 devient plus fin et reçoit un nouveau chipset. Les deux smartphones deviennent plus robustes et reçoivent des outils d'intelligence artificielle de la série S26. Un nouveau processeur d'image devrait permettre de prendre de meilleures photos, mais il n'y a pas de changement au niveau de la batterie.
Nouveautés en dehors de la fiche technique
L'examen de la fiche technique des deux nouveaux smartphones ne révèle que peu de changements.
Ainsi, le + de l'écran SuperAMOLED du Galaxy A57 représente la forme de construction. Ici, un écran flexible se trouve sous le verre de protection, alors que dans le Galaxy A37, l'écran AMOLED est collé sur un autre verre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le A57 est plus fin. Indépendamment de cela, les bords de l'écran du A57 sont plus étroits de 0,5 à 1,2 millimètre par rapport à son prédécesseur.
Samsung intègre pour la première fois de la mémoire vive LPDDR5X dans sa série A. Les deux appareils atteignent ainsi des débits de données plus élevés que leurs prédécesseurs - Samsung parle de 17 et 75 pour cent de plus. Les chipsets offrent des augmentations à deux chiffres pour le CPU et le GPU par rapport à leurs prédécesseurs. Les gains sont plus importants pour le NPU, important pour les applications d'intelligence artificielle : 42 pour cent pour le A57 et 167 pour cent pour le A37. Le Galaxy A57 bénéficie du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6.0 grâce au nouveau chipset
Optiquement, un nouveau détail apparaît à l'arrière avec le relief de la caméra, semi-transparent sur les bords. Celle-ci est très réfléchissante sur les deux appareils et attire les traces de doigts. Le cadre du Galaxy A57 est en aluminium et semble de meilleure qualité que celui en plastique du Galaxy A37.
Avec leur certification IP68, les nouveaux modèles A peuvent être immergés plus longtemps et plus profondément que leurs prédécesseurs. Cependant, ils ne sont toujours pas conçus pour être utilisés sous l'eau. Pour les faces avant et arrière des smartphones, Samsung utilise le verre Gorilla Glass Victus+. Utilisé pour la première fois sur la série S22, il est censé non seulement résister aux rayures, mais aussi aux chutes de deux mètres sur des surfaces rugueuses.
Ajustement des détails pour les caméras
Samsung intègre dans le Galaxy A37 un nouveau capteur d'image qui fait jeu égal avec le A57 en termes de taille de pixels (un micron). Un nouveau processeur d'image devrait minimiser le bruit et renforcer les détails, notamment dans l'obscurité, pour les photos sur le A37 et pour les vidéos sur le A57.
Avec le Galaxy A57, Samsung veut accélérer l'enregistrement des images HDR grâce à une nouvelle technique de prise de vue avec des trames sombres et claires. De plus, lors du zoom, le passage entre l'appareil photo ultra grand angle et l'appareil photo principal ne devrait plus être visible. Sur le Galaxy A37, l'IA participe à la décision des zones qui appartiennent au premier plan ou à l'arrière-plan flou.
Les deux smartphones sont livrés par Samsung avec Android 16 et l'interface utilisateur OneUI 8.5. Ils devraient recevoir les mises à jour du système d'exploitation et de la sécurité pendant six ans. Samsung offre à ses modèles de milieu de gamme certains des nouveaux outils d'IA de la série S26. Il s'agit notamment de la possibilité pour l'IA d'effectuer des tâches à travers les applications - actuellement limitée aux applications de Google, Samsung et de certains fournisseurs tiers comme Spotify ou WhatsApp.
Avec Gemini, Bixby et Perplexity, trois agents d'intelligence artificielle installés sont disponibles. Circle-to-Search est disponible dans sa dernière version, qui peut reconnaître et rechercher plusieurs objets sur une image. Une transcription est disponible pour les prises de vue avec l'enregistreur ou avec l'application téléphone. Les deux smartphones proposent des suggestions d'édition pour les photos, mais la fonction «Meilleur visage» ne vous permet de choisir que sur l'A57 quel visage de quelle photo doit figurer sur la photo de groupe finale.
Samsung Galaxy A57
En France, Samsung ne propose pas la variante 512 gigaoctets du Galaxy A57.
128 gigaoctets
Samsung Galaxy A57
128 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
128 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
128 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
128 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G
256 gigaoctets
Samsung Galaxy A57
256 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
256 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
256 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
256 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G
512 gigaoctets
Samsung Galaxy A57
512 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
512 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
512 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A57
512 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
Le Galaxy A37 est également disponible en quatre couleurs.
128 gigaoctets
Samsung Galaxy A37
128 Go, Awesome Lavender, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
128 Go, Awesome White, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
128 Go, Awesome Graygreen, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
128 Go, Awesome Charcoal, 6.70", Double SIM, 5G
256 gigaoctets
Samsung Galaxy A37
256 Go, Awesome Lavender, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
256 Go, Awesome White, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
256 Go, Awesome Graygreen, 6.70", Double SIM, 5G
Samsung Galaxy A37
256 Go, Awesome Charcoal, 6.70", Double SIM, 5G
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher