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A petits pas : les Galaxy A57 et A37 présentés

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 25/3/2026

Samsung présente deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, le Galaxy A57 et le Galaxy A37. Avec peu de nouveautés, ils parviennent à faire un peu mieux que leurs prédécesseurs.

Le Galaxy A57 devient plus fin et reçoit un nouveau chipset. Les deux smartphones deviennent plus robustes et reçoivent des outils d'intelligence artificielle de la série S26. Un nouveau processeur d'image devrait permettre de prendre de meilleures photos, mais il n'y a pas de changement au niveau de la batterie.

Nouveautés en dehors de la fiche technique

L'examen de la fiche technique des deux nouveaux smartphones ne révèle que peu de changements.

Ainsi, le + de l'écran SuperAMOLED du Galaxy A57 représente la forme de construction. Ici, un écran flexible se trouve sous le verre de protection, alors que dans le Galaxy A37, l'écran AMOLED est collé sur un autre verre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le A57 est plus fin. Indépendamment de cela, les bords de l'écran du A57 sont plus étroits de 0,5 à 1,2 millimètre par rapport à son prédécesseur.

La bordure de l'écran du Galaxy A57 (à gauche) est plus étroite.

Samsung intègre pour la première fois de la mémoire vive LPDDR5X dans sa série A. Les deux appareils atteignent ainsi des débits de données plus élevés que leurs prédécesseurs - Samsung parle de 17 et 75 pour cent de plus. Les chipsets offrent des augmentations à deux chiffres pour le CPU et le GPU par rapport à leurs prédécesseurs. Les gains sont plus importants pour le NPU, important pour les applications d'intelligence artificielle : 42 pour cent pour le A57 et 167 pour cent pour le A37. Le Galaxy A57 bénéficie du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6.0 grâce au nouveau chipset

Le cadre en aluminium du Galaxy A57 (à gauche) est interrompu par de petites antennes pour une meilleure réception.

Optiquement, un nouveau détail apparaît à l'arrière avec le relief de la caméra, semi-transparent sur les bords. Celle-ci est très réfléchissante sur les deux appareils et attire les traces de doigts. Le cadre du Galaxy A57 est en aluminium et semble de meilleure qualité que celui en plastique du Galaxy A37.

Les Galaxy A37 et A57 sont également adaptés à une vérification rapide de la tenue.

Avec leur certification IP68, les nouveaux modèles A peuvent être immergés plus longtemps et plus profondément que leurs prédécesseurs. Cependant, ils ne sont toujours pas conçus pour être utilisés sous l'eau. Pour les faces avant et arrière des smartphones, Samsung utilise le verre Gorilla Glass Victus+. Utilisé pour la première fois sur la série S22, il est censé non seulement résister aux rayures, mais aussi aux chutes de deux mètres sur des surfaces rugueuses.

Ajustement des détails pour les caméras

Samsung intègre dans le Galaxy A37 un nouveau capteur d'image qui fait jeu égal avec le A57 en termes de taille de pixels (un micron). Un nouveau processeur d'image devrait minimiser le bruit et renforcer les détails, notamment dans l'obscurité, pour les photos sur le A37 et pour les vidéos sur le A57.

Les appareils photo sont indiscernables de l'extérieur.

Avec le Galaxy A57, Samsung veut accélérer l'enregistrement des images HDR grâce à une nouvelle technique de prise de vue avec des trames sombres et claires. De plus, lors du zoom, le passage entre l'appareil photo ultra grand angle et l'appareil photo principal ne devrait plus être visible. Sur le Galaxy A37, l'IA participe à la décision des zones qui appartiennent au premier plan ou à l'arrière-plan flou.

Les deux smartphones sont livrés par Samsung avec Android 16 et l'interface utilisateur OneUI 8.5. Ils devraient recevoir les mises à jour du système d'exploitation et de la sécurité pendant six ans. Samsung offre à ses modèles de milieu de gamme certains des nouveaux outils d'IA de la série S26. Il s'agit notamment de la possibilité pour l'IA d'effectuer des tâches à travers les applications - actuellement limitée aux applications de Google, Samsung et de certains fournisseurs tiers comme Spotify ou WhatsApp.

Les quatre variantes de couleurs du Galaxy A57.

Avec Gemini, Bixby et Perplexity, trois agents d'intelligence artificielle installés sont disponibles. Circle-to-Search est disponible dans sa dernière version, qui peut reconnaître et rechercher plusieurs objets sur une image. Une transcription est disponible pour les prises de vue avec l'enregistreur ou avec l'application téléphone. Les deux smartphones proposent des suggestions d'édition pour les photos, mais la fonction «Meilleur visage» ne vous permet de choisir que sur l'A57 quel visage de quelle photo doit figurer sur la photo de groupe finale.

Nouveau dans l’assortiment Disponibles dès maintenant : Samsung Galaxy A37 et A57

Samsung Galaxy A57

En France, Samsung ne propose pas la variante 512 gigaoctets du Galaxy A57.

128 gigaoctets

Téléphone portable Nouveau CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G

256 gigaoctets

Téléphone portable Nouveau CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G

512 gigaoctets

Téléphone portable Nouveau CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 Go, Awesome Navy, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 Go, Awesome Icyblue, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 Go, Awesome Lilac, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 Go, Awesome Gray, 6.70", Double SIM, 5G

Samsung Galaxy A37

Le Galaxy A37 est également disponible en quatre couleurs.

Les quatre variantes de couleurs du Galaxy A37.

128 gigaoctets

Téléphone portable Nouveau CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 Go, Awesome Lavender, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 Go, Awesome White, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 Go, Awesome Graygreen, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 Go, Awesome Charcoal, 6.70", Double SIM, 5G

256 gigaoctets

Téléphone portable Nouveau CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 Go, Awesome Lavender, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 Go, Awesome White, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 Go, Awesome Graygreen, 6.70", Double SIM, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 Go, Awesome Charcoal, 6.70", Double SIM, 5G

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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