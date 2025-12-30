Nouveautés + tendances 5 8

3000 Nits, GPS et longue autonomie : voici ce que peut faire l'Amazfit Active Max

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 30/12/2025

Un prix bas, une utilisation simple et pourtant toutes les fonctions de fitness et de sport importantes : Avec le nouvel Active Max, Amazfit veut aller chercher les débutants exigeants.

De quelle montre de sport avez-vous besoin ? Si la réponse est «pas beaucoup, mais déjà plus qu'un podomètre», alors la nouvelle Amazfit Active Max pourrait être une option appropriée pour vous. La nouvelle smartwatch du fabricant chinois offre de nombreuses fonctions de fitness et de sport pour un prix d'entrée de 170 euros ou francs. Le lancement commercial est prévu pour janvier - mais on ne sait pas encore quand elle arrivera exactement dans notre boutique.

Un écran lumineux et une batterie longue durée

L'Active Max pèse à peine 40 grammes et dispose d'un écran de 1,5 pouce avec technologie Amoled, qui est lumineux jusqu'à 3000 Nits. C'est tout de même autant que l'Apple Watch Ultra.

La durée de vie de la batterie, même avec une utilisation continue du GPS, est de 64 heures selon le fabricant. Sans le suivi continu de la localisation, elle est d'un peu moins de 14 jours en utilisation intensive, et même de 25 jours en utilisation standard sur «selon Amazfit».

Beaucoup d'automatismes pour les débutants

Dans le domaine du sport et du fitness, le fabricant a automatisé de nombreuses fonctions afin que vous ayez le moins possible à régler vous-même. C'est évidemment pratique pour les débutants, moins pour les sportifs amateurs qui ont un programme d'entraînement sophistiqué.

L'Active Max mise sur de nombreux automatismes.

En fonction des données mesurées, la smartwatch définit des zones de fréquence cardiaque optimale et vous avertit si vous les dépassez pendant votre entraînement. L'Active Max peut également créer automatiquement des itinéraires de course et de randonnée. Le suivi démarre automatiquement. La montre met également l'enregistrement en pause si vous avez besoin de faire une pause.

Des informations telles que les résultats de l'entraînement, la charge d'entraînement, la progression de la récupération, la qualité du sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque peuvent être consultées via l'application. Amazfit regroupe toutes ces valeurs dans le score BioCharge, qui est censé indiquer le niveau d'énergie actuel.

Une smartwatch également

L'Active Max n'est pas seulement une montre pour l'entraînement, elle offre également de nombreuses fonctionnalités que vous connaissez des smartwatches. Il y a un système de paiement sans fil appelé Zepp Pay, vous pouvez utiliser des cartes hors ligne et naviguer avec. Il est également possible de s'intégrer à des plateformes de fitness comme Strava, Komoot, Google Fit ou Health Connect.

Amazfit propose de nombreuses mini-applications, par exemple un lecteur de podcast. Vous pouvez connecter des écouteurs directement à la montre via Bluetooth et, grâce aux 4 Go de mémoire, écouter du contenu en déplacement sans avoir besoin d'emporter votre smartphone. Grâce au microphone et au haut-parleur, l'Active Max sert de kit mains libres.

L'Active Max se positionne au-dessus de la Bip 6 et de l'Active normale, mais en dessous des modèles T-Rex, qui sont encore plus orientés vers la montre de sport.

Montre connectée CHF 68.90 Amazfit Bip 6 46.30 mm 51 Montre connectée CHF 90.90 Amazfit Active 2 44 mm, WLAN uniquement 51 Montre connectée CHF 199.– Amazfit T-Rex 3 48.50 mm 79

Photo d’en-tête : Amazfit

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







