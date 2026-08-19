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Zum 30. Jubiläum: Polaroid bringt Pokémon-Kameras und Zubehör

Schnapp sie dir alle – als Sofortbild! Zum 30. Jubiläum von Pokémon bringt Polaroid eine limitierte Kollektion aus Kameras, Filmen und Zubehör auf den Markt. Inspiriert von Pikachu, Feelinara und dem Pokéball.

Inspiriert vom ikonischen Pokéball, Pikachu und Feelinara hat Polaroid zusammen mit Pokémon eine neue Kamera-Serie und passendes Zubehör vorgestellt.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Sofortbildkameras: Die Polaroid Now Generation 3 bekommst du in einer Pokéball Edition. Polaroid färbt sie in den typischen Farben Rot, Weiss und Schwarz. Die Polaroid Go Generation 3 gibt es in zwei Versionen, inspiriert von den beiden Pokémon Pikachu (ganz in Gelb) und Feelinara (in Rosa, Blau und Weiss). Als besonderes Detail ist der Auslöseknopf ein kleiner Pokéball.

Die drei Kameras in Pokémon-Design.

Quelle: Pokémon/ Polaroid

Dazu bietet Polaroid auch passende Filme an. Eine Spezialedition leuchtet förmlich durch den gelben Pikachu-Rahmen – inklusive verschiedener Posen des knuffigen Pokémon. Auch von Feelinara steht ein spezielles Fotopapier zur Auswahl. Ein spezieller Color i-Type-Film zeigt eine Auswahl verschiedener Pokémon, darunter Glumanda, Schiggy, Bisasam oder Nachtara.

Passendes Fotopapier darf auch nicht fehlen.

Quelle: Pokémon/ Polaroid

Jede Filmpackung ist mit einem Darkslide mit passender Pokémon-Silhouette bestückt. Das Slide schützt den Film vor Licht, bis du ihn in die Kamera einlegst. Das schwarze Papier wirft die Kamera anschliessend automatisch aus. Normalerweise gehört es dann in den Abfall, Polaroid möchte mit dem Design aber zum Sammeln animieren.

Hinzu kommt passendes Zubehör wie ein rundes Album und eine Kameratasche im Pokéball-Design und ein Kameragurt, der an beide Kameramodelle passt.

Um die Fotos sauber zu sammeln, gibt es ein Pokéball-Album.

Quelle: Pokémon/ Polaroid

Preise und Verfügbarkeit

Ab 25. August kannst du Kamera und Zubehör in limitierter Stückzahl mit weltweiter Lieferung auf Polaroid.com vorbestellen. Ab 5. Oktober werden die Produkte in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich in Pokémon Centern vertrieben. Ein offizieller Verkauf im restlichen Europa scheint bisher nicht geplant.

Die Pokéball-Version der Polaroid Now Generation 3 kostet 140 Euro. Die beiden Polaroid Go Generation 3 mit Pikachu oder Feelinara sind jeweils 100 Euro. Für die Filme bezahlst du 22 Euro für die Color i-Type Edition mit verschiedenen Pokémon. Die beiden Polaroid Go Filme werden als Doppelpackungen für 23 Euro erhältlich sein – einmal mit Pikachu, einmal mit Feelinara auf den Bilderrahmen. Die Kameratasche und das Fotoalbum kosten jeweils 25 Euro, der universelle Kameragurt 5 Euro.

Titelbild: Pokémon/ Polaroid

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