News & Trends 14 7

Zufriedene Kundschaft: Gold für Galaxus Mobile von Comparis

In puncto Kundenzufriedenheit ist Galaxus Mobile ganz vorne dabei in der Schweiz. Das sage nicht ich, das sagt Comparis. Der Vergleichsdienst hat eine grosse Umfrage durchgeführt. Nur drei Anbieter von Handy-Abos waren noch besser.

Insgesamt 17 Mobilfunk-Anbieter schafften es bei einer Befragung im Auftrag von Comparis auf die Rangliste. Ein Meinungsforschungsinstitut hat 4500 Menschen befragt. Es handelt sich um eine repräsentative Stichprobe der Schweizer Bevölkerung. Folgende Dimensionen wurden untersucht: Preis-Leistungsverhältnis

Qualität und Service

Kommunikation und Transparenz

Touchpoints und Kontakt

Gesamtsieger ist demnach mit Note 5,5 Spusu, die Marke der österreichischen Mass Response Service GmbH für die Schweiz. Knapp dahinter landen Quickline (Note 5,4) und Wingo mit 5,3.

Drei Anbieter kamen auf eine Gesamtnote von 5,2: Migros Mobile, Lidl Connect und eben Galaxus Mobile. Wer eine Note zwischen 5,2 und 5,4 schafft, erhält gemäss Comparis-Regeln ein Gold-Siegel. Ich schätze mal, das werden sich die Kolleginnen und Kollegen dann im Büro an die Wand hängen.

Oder auch nicht. Noel Staub, Leader Support Galaxus Mobile, sagt: «Natürlich freuen wir uns, dass wir da ein gutes Ergebnis erreicht haben, besonders weil auch Service, Kontaktmöglichkeiten und Transparenz abgefragt wurden.» Er sieht aber keinen Grund, sich das Ergebnis auszudrucken, in einen Bilderrahmen zu packen und aufzuhängen. «Wir reden noch einmal drüber, wenn es nächstes Jahr vielleicht das Platin-Siegel ist», sagt Noel lachend.

Hinter den Kulissen Warum der Kundendienst für unsere Abos aus der Schweiz kommt Martin Jungfer 72 Likes 72 20 Kommentare 20

Die Grossen gehen leer aus

Für die grossen Drei der Branche ist das Ergebnis der Comparis-Befragung kein Ruhmesblatt. Swisscom kommt auf eine Gesamtnote von 4,9. Salt und Sunrise kommen sogar nur auf eine 4,8 – die schlechteste Note im Feld der 17 genauer ausgewerteten Anbieter.

Da dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die Befragung im Mai stattfand. In den Wochen zuvor hatten Swisscom, Salt und Sunrise angekündigt, ihre Abo-Preise zu erhöhen.

Und was ist mit Galaxus Internet?

Comparis hat auch ermittelt, wie zufrieden die Kundschaft mit ihren Internet-Providern ist. Hier führt iWay das Feld mit Note 5,3 an. Dahinter folgen Quickline, Sasag, Teleboy und Wingo. Swisscom, Salt, Yallo und Sunrise landen auf den letzten vier Plätzen.

Galaxus Internet wird nicht ausgewiesen. Von den 4500 Befragten haben wohl noch zu wenige ein Abo, um es bewerten zu können. Nötig gewesen wären mindestens 30 Nennungen. Bei Internet-Anschlüssen gibt es im Markt allerdings eine Vielzahl kleinerer Anbieter, was diese Zahl schwerer erreichbar macht.

Titelbild: Martin Jungfer

Dieser Artikel gefällt mir! 14 Personen gefällt dieser Artikel







