News & Trends 38 6

YouTuber zeigt nach 10-Jahre-Test die Schäden von Retrobrighting an alter Konsole

Der YouTube-Kanal Tech Tangents zeigt, warum deine Retrokonsolen besser vergilben sollten. Nachträgliches Aufhellen beschädigt den ABS-Kunststoff mehr als der natürliche Alterungsprozess.

Wer in den Achtzigern und Neunzigern eine neue Tastatur, Spielekonsole oder Computer kaufte, konnte über die Jahre zuschauen, wie die hellgrauen ABS-Kunststoffgehäuse immer gelber wurden. Schuld daran sind UV-Strahlen und Wärme, die dem Kunststoff zusetzen.

ABS-Kunststoff vergilbt mit der Zeit, hier zu sehen an einem TRS-80 Color Computer.

Quelle: Wikipedia

Manche Retro-Fans tüfteln daher an chemischen Behandlungsmöglichkeiten, mit denen sich dieser Prozess umkehren lässt. Das Ziel: den ursprünglichen Wie-neu-Look des Geräts wiederherzustellen. Das ist als Retrobrighting bekannt. Der Betreiber des YouTube-Kanals «Tech Tangents» hat jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Retrobrighting-Methoden.

In einem neuen Video erklärt er, warum er das nachträgliche Bleichen nicht mehr empfiehlt. Ein Langzeitversuch zeigte, dass das nachträgliche Bleichen dem Kunststoff langfristig schadet und die Vergilbung sogar zunimmt.

Bleichen führt zu molekularen Schäden 2015 nutzte der YouTuber eine unter Retrobrightern bekannte Methode, bei der er eine Sega-Dreamcast-Konsole mit Wasserstoffperoxid behandelte. Das Resultat sah zunächst gut aus. Danach ließ er die Konsole auseinandergebaut zehn Jahre im Regal liegen.

In dieser Zeit entwickelten sich offenbar Schäden an der Kunststoffoberfläche. Im Video macht Tech Tangents auf Flecken und Streifen aufmerksam.

Mit erhöhtem Kontrast sind die Schäden am Kunststoff besser sichtbar. Der helle Streifen rechts im Bild ist eine reinweiße Fläche zum Vergleich.

Quelle: Tech Tangents

Gebleichte Bereiche altern schneller

Davon abgesehen vermutet der YouTuber, dass Retrobrighting das Vergilben langfristig sogar fördert. Fürs Bleichen hatte er 2015 Bereiche an der Unterseite der Dreamcast mit Klebeband abgeklebt, die nicht mit dem Wasserstoffperoxid in Berührung kommen sollten. Diese Bereiche sollten heute also vergilbter aussehen als der behandelte, aufgehellte Kunststoff. Das Gegenteil ist aber der Fall: Der unbehandelte Bereich ist nach zehn Jahren weniger vergilbt als das gebleichte Material.

In der Bildmitte siehst du, wo vor zehn Jahren Klebeband das Plastik vor dem Wasserstoffperoxid schützte.

Quelle: Tech Tangents

Das zeigt sich auch am direkten Vergleich der Gehäuse-Innenseite. Eine wurde behandelt, eine nicht. Laut Tech Tangents habe die Konsole unmontiert auf dem Regal gelegen und alle Teile seien gleichermaßen UV-Strahlung ausgesetzt gewesen. Er schließt aus dem Ergebnis, dass das Bleichen die Oberfläche des Kunststoffes chemisch so stark verändert habe, dass sie zusätzlich zur UV-Verfärbung starken Alterungsprozessen unterliege.

Links die unbehandelte, natürlich gealterte untere Gehäuseschale, rechts die gebleichte Oberschale.

Am Ende des Videos spricht der YouTuber eine klare Empfehlung aus: Behandle deine alten Konsolen nicht und lass sie in Würde altern.

Dieser Artikel gefällt mir! 38 Personen gefällt dieser Artikel







