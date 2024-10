YouTube Shorts werden länger

YouTube hat ein umfangreiches Update für Shorts angekündigt. Ab dem 15. Oktober dürfen die Kurzvideos bis zu drei Minuten dauern. Zudem gibt es neue Funktionen zur Verbesserung der Darstellung und Interaktion.

YouTube Shorts erhalten ein umfangreiches Update. Das gab YouTube am 3. Oktober in einem offiziellen Blogpost bekannt. Ab dem 15. Oktober können Content Creators Shorts mit einer Länge von bis zu drei Minuten hochladen. Bisher durften diese Videos eine Maximallänge von 60 Sekunden haben. Diese Änderung war laut YouTube das von den Content Creators am meisten gewünschte Feature. Unverändert bleibt das Hochformat, das die Shorts von den klassischen YouTube-Videos unterscheidet.

Darüber hinaus wird das Erscheinungsbild der YouTube Shorts etwas optimiert. Die Inhalte der Videoersteller sollen stärker in den Vordergrund gerückt werden, damit sich der Zuschauer besser auf die Inhalte konzentrieren kann, heißt es von YouTube. Die eingeblendeten Icons werden nur noch transparent eingeblendet. Zudem sollen Kommentare in einer bisher nicht gezeigten Form auch ohne Klick auf den Kommentar-Button angezeigt werden.

Links siehst du das alte Design, rechts ist das neue Erscheinungsbild der YouTube Shorts.

Quelle: YouTube

Hinzu kommen weitere Änderungen: Die Videoplattform führt eine Vorlagenfunktion ein, die es Videoerstellern ermöglicht, Formate anderer Shorts wiederzuverwenden. Wenn dir ein Video gefällt, kannst du auf «Remix» klicken und «diese Vorlage auswählen», um dem Video deinen eigenen Stil zu verpassen oder auf einen Trend aufzuspringen. Zudem können Shorts-Ersteller mit dem neuen Update direkt auf bestehende YouTube-Inhalte zugreifen und diese in ihre Videos einbinden.

Auch für Nutzer und Nutzerinnen gibt es eine aus meiner Sicht sehr interessante Änderung. In Kürze soll es die Möglichkeit geben, sich per Option weniger Shorts im Feed anzeigen zu lassen. YouTube scheint sich also bewusst zu sein, dass es auch User und Userinnen gibt, die längere, klassische Videos bevorzugen und sich von den Shorts im Feed gestört fühlen.