XCover7 Pro und Tab Active5 Pro: Samsungs neues robustes Smartphone und Tablet

Samsung aktualisiert seine robusten Mobilgeräte. Das Galaxy XCover7 Pro und das Tab Active5 Pro sind nicht nur sehr stabil, sondern verfügen auch über austauschbare Akkus. Beim Tablet ist der Batteriewechsel im laufenden Betrieb möglich.

Das Galaxy XCover7 Pro und Galaxy Tab Active5 Pro hat Samsung für den Außeneinsatz konzipiert. Am wohlsten fühlen sie sich auf der Baustelle, im Rettungsdienst und erfüllen ihren Dienst im Krankenhaus oder als Bezahlterminal in einem Geschäft. Für Durchschnittsuser lohnt es sich nicht. Wer die besonderen Funktionen nicht braucht, bekommt Smartphone und Tablet mit ähnlicher Ausstattung auch günstiger.

Mehr Leistung und ein größeres Display

Mit den beiden Pro-Modellen ergänzt Samsung sein aktuelles Angebot an Rugged Smartphones und Tablets, um je ein besser ausgestattetes Modell. Beim XCover7 Pro ergänzt Samsung im Vergleich zum deutlich günstigerem XCover7 eine zweite Kamera auf der Rückseite. Wichtiger dürfte aber der Chipsatz mit mehr Leistung sein, der es erlaubt, das Smartphone mit Samsung Dex im Desktopmodus zu benutzen.

Beim Tab Active5 Pro ist das Display größer geworden. Beide Geräte haben mehr Leistung bekommen.

Das Galaxy Tab Active5 Pro verfügt gegenüber dem Tab Active5 vor allem um ein zwei Zoll größeres Display und eine höhere Akkukapazität. Außerdem unterstützt es NFC auf der Vorderseite, wodurch es als Bezahlterminal nutzbar ist.

Akku im laufenden Betrieb auswechseln

Die Akkus sind bei beiden neuen Geräten austauschbar. Das Besondere beim Tab Active5 Pro ist die How-Swap-Funktion. Das bedeutet, die Batterie lässt sich im laufenden Betrieb austauschen. Das ist möglich, da sich zwei Akkus in dem Tablet befinden, von denen einer die Stromversorgung sicherstellt. Trotzdem muss das Tablet dafür in einen Standby-Modus versetzt werden. Anders als beim Ausschalten lässt sich so direkt nach dem Akkuwechsel mit den laufenden Apps weiter arbeiten. Für die feste Installation, etwa in einem Fahrzeug, lässt sich das Tablet auch ohne Batterie betreiben. Die Stromversorgung erfolgt dann über den USB-C-Anschluss.

Bei Smartphone und Tablet lässt sich die Speicherkapazität mit einer microSD-Karte erweitern. Einen 3,5-mm-Anschluss hat allerdings nur noch das Tab Active5 Pro. Beim XCover7 Pro ist er gestrichen worden. Das Tablet verfügt über eine programmierbare Taste, das Smartphone über zwei. Mit diesen lässt sich jede beliebige App mit einem Knopfdruck starten.

Schutz vor Wind, Wetter und mehr

Tablet und Smartphone sind nach IP68 wasserdicht. Sie haben in Tests also unbeschadet 30 Minuten in 1,5 Metern Wassertiefe überstanden. Zudem haben sie noch die über 20 Tests nach dem Standard «MIL-STD-810H» überstanden. Dazu gehören etwa Stürze aus 1,5 Metern Höhe, große und plötzliche Temperaturschwankungen, Erschütterungen, Luftdruck oder die Beständigkeit gegenüber verschiedenen Flüssigkeiten wie Desinfektionsmittel.

Wasser und andere Widrigkeiten sollen den Geräten nichts anhaben können.

Die Displays sind durch Gorilla Glass Victus+ vor Kratzern geschützt und sollen sich mit Handschuhen bedienen lassen. Sie haben eine Helligkeit von 600 Nits, wobei ein «Vision Booster» bei hellem Umgebungslicht die Erkennbarkeit erhöhen soll.

Einige KI-Tools bringt Samsung ebenfalls auf die Geräte. Namentlich handelt es sich um die Suchfunktion «Circle-to-search», die aus der Seitenleiste aufrufbare KI-Auswahl und den Objektradierer bei der Bearbeitung von Fotos. Das Xcover7 Pro will Samsung sieben Jahre lang mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates versorgen. Beim Tab Active5 Pro sind es sogar acht Jahre.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Geräte sollen ab dem 28. April verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland liegt bei 609 Euro für das Galaxy XCover7 Pro und bei 809 Euro für das Galaxy Tab Active 5 Pro. Für die Schweiz liegen noch keine Preisangaben vor. Beim Tablet gehören eine Schutzhülle und der S Pen zum Lieferumfang.

