Windows 11: Diese Neuerungen bringt das Herbst-Update

Designanpassungen, neuer Energiesparmodus, Wi-Fi 7 und eine gestrichene Jahreszahl: Die wichtigsten Neuerungen von Windows 11 24H2 in der Übersicht.

Nach einer monatelangen Testphase ist das Herbst-Update für Windows 11 fertig. Die Versionsnummer 24H2 bringt Änderungen an den Eindellungen und dem Datei Explorer mit. Außerdem bringt es Smartphones und PCs enger zusammen, streicht überflüssig gewordene Apps und mit Sudo gibt es einen neuen Befehl für die Konsole.

Bessere Verbindung zum Smartphone

Microsoft hübscht Phone Link auf. Die Software verbindet Smartphones mit Windows. Mit 24H2 erhält sie ein eigenes Side Panel im Startmenü – wenn du das Tool nutzt. Dieses zeigt den Akkustand und Benachrichtigungen vom Mobiltelefon an. Zudem hast du so über den Computer schnellen Zugriff auf Nachrichten, Fotos und Anrufe auf dem verbundenen Gerät. Damit wird Phone Link prominenter und tendenziell besser nutzbar als bisher.

Produkttest Phone Link: So verbindet Microsoft dein Smartphone mit einem Windows-PC von Jan Johannsen

Designanpassungen beim Datei Explorer

Im Datei Explorer gestaltet Microsoft den Startbereich um. «Neueste», «Favoriten» und «Empfohlen» erscheinen in einer Tab-Ansicht. Im Kontextmenü sind die Aktionen am oberen Rand, wie «Kopieren» oder «Einfügen» neu beschriftet und nicht mehr nur Symbole.

Willst du Dateien packen, stehen nach dem Update auch «7z» und «tar» als Dateitypen mit Windows-Bordmitteln zur Auswahl.

Taskleiste ohne Jahreszahl, dafür mit frei gestaltbaren Schnelleinstellungen

In der Taskleiste passt Microsoft die UI an. Bei Datum und Uhrzeit verschwindet die Jahreszahl. Die Schnelleinstellungen bekommen ebenfalls ein neues Erscheinungsbild. Sie lassen sich per Drag & Drop frei anordnen und umfassen nun auch «Quick Actions».

Neuer Energiesparmodus

In den Einstellungen für «Strom und Akku» gibt es einen neuen Energiesparmodus, der die Akkulaufzeit von Notebooks verlängern soll. Außerdem kannst du nun einstellen, was passiert, wenn du den Powerbutton drückst oder den Deckel des Laptops öffnest.

Unterstützung für HDR-Bildschirme

Falls du einen HDR-Bildschirm hast, bekommst du mit dem 24H2-Update endlich Unterstützung für HDR-Hintergrundbilder und passende Monitorprofile in den Einstellungen.

Mauseinstellungen

Zwei Optionen für Mäuse, für die man bisher umständlich ins System gehen musste, holt Microsoft in die Einstellungen. Dort lässt sich nun komfortabler die Scroll-Richtung der Maus anpassen und die «Enhanced Pointer Precision» ein- und ausschalten. Diese Funktion passt die Sensitivität der Maus daran an, wie schnell du sie bewegst.

Sudo wird Teil von Windows 11

Der in der Unix-Welt populäre Sudo-Befehl funktioniert nach dem Update auch unter Windows. Mit ihm können Entwicklerinnen und Entwickler Skripte testen und Programme direkt aus der Eingabeaufforderung, aka Konsole, laufen lassen.

Teams und Outlook ersetzen andere Apps

Wie bereits angekündigt, verschwindet mit Windows 11 24H2 die Unterscheidung in ein privates und ein berufliches oder schulisches Teams. Ab sofort gibt es nur noch eine Teams-App.

News & Trends Windows: Bald gibt es nur noch ein Teams von Martin Jud

Zudem fallen die Mail- und die Kalender-App weg. Ihre Funktionen gibt es nur noch in Outlook – zumindest im Microsoft-Kosmos. Thunderbird und andere Alternativprogramme von Dritten lassen sich weiterhin installieren.

Microsoft wandelt die Copilot-App außerdem in eine Web-App um, die nicht mehr direkt mit den Einstellungen von Windows 11 interagiert.

Wi-Fi 7 und Bluetooth LE Audio

Mit Windows 11 24H2 ergänzt Microsoft sein Betriebssystem mit der Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth LE Audio.

Die neuesten Desktop-CPUs von AMD sollen zudem von einer gesteigerten Performance profitieren. In ersten Tests sah das bereits gut aus.

News & Trends Mehr FPS dank Update: Neue Windows-Version steigert Leistung von Ryzen-Prozessoren stark von Kevin Hofer

Wichtig ist noch zu wissen, dass das Herbst-Update den Bitlocker automatisch aktiviert.

News & Trends Bitlocker bald auch für Windows 11 Home: Datenschutz mit Datenverlust-Gefahr von Debora Pape

Zwischenzeitlich testete Microsoft auch Werbung im Startmenü. Die scheint derzeit aber kein Thema mehr zu sein.

News & Trends Microsoft testet Werbung im Startmenü von Windows 11 von Martin Jud

Im Zweifel lässt sich Werbung unter Windows aber auch deaktivieren.

Gemächlicher Rollout

Der Rollout von Windows 11 24H2 hat begonnen, wird sich aber noch über die nächsten Wochen hinziehen. Wann das Update auf welchen Geräten und in welchen Ländern angeboten wird, verrät Microsoft nicht. Willst du nicht warten, kannst du dir das Update bereits herunterladen und manuell installieren.

Anders als 23H2 ist das diesjährige Herbst-Update kein Service-Update, sondern ein komplett neues Betriebssystem und ersetzt das Alte komplett. Das hat zur Folge, dass das Update nur auf Geräten zur Verfügung steht, die die Anforderungen erfüllen. Du kannst diese mit dem PC Health Check von Microsoft überprüfen.