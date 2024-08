Mehr FPS dank Update: Neue Windows-Version steigert Leistung von Ryzen-Prozessoren stark

Die Version 24H2 von Windows 11 verbessert die Gaming-Leistung diverser CPUs. Erste Tests zeigen Steigerungen von bis zu elf Prozent gegenüber der Vorversion des Betriebssystems.

Die Gaming-Leistung der Ryzen-9000-Serie hat viele enttäuscht. Die im Vorfeld des Release gemachten Leistungs-Versprechen von AMD wurden nicht eingelöst. In einem kürzlich veröffentlichten Statement hat AMD versucht, die Unterschiede zu den eigenen Benchmarks und jener der Reviewer zu erklären.

Die Kurzversion: Die neuesten Ryzen Prozessoren können von mehr Rechten profitieren, die in versteckten Administratoren-Konten in Windows 11 aktiviert werden. Dabei handelt es sich um Optimierungen bei Sprungvorhersagen. Diese sind im neuesten Windows-24H2-Patch inbegriffen. Der Patch ist derzeit nur durch das Insiderprogramm von Windows zugänglich.

HardwareUnboxed konnte bereits erste Nachtests mit Windows-Patch der Ryzen 9700X, 7700X und Core i5-14600K Prozessoren durchführen. Dabei hat der Youtuber über 40 Spiele in 1080p-Auflösung getestet. Das Ergebnis: Der Ryzen 9700X erreicht dank dem Patch durchschnittlich elf Prozent mehr FPS.

Das ist eine gute Nachricht für die neuesten AMD-Prozessoren. Nur: Der Vorgänger Ryzen 7700X profitiert auch von durchschnittlich zehn Prozent mehr Leistung dank Windows-Patch. Die Generation-zu-Generation Steigerung beträgt gemäss den Ergebnissen von HardwareUnboxed demnach lediglich zwei Prozent – ein Prozent mehr als vor dem Patch. Das ist immer noch weit entfernt von den fünf bis acht Prozent mehr, die AMD versprochen hat.

Auch Intel CPUs können vom Windows-Patch profitieren, aber in geringerem Mass. In «Borderlands 3», «Cyberpunk 2077: Phantom Liberty» oder «Far Cry 6» konnte der Youtuber keine Verbesserungen feststellen. Aber bei «Gears 5» waren es knapp 25 Prozent mehr FPS. Wenn du zockst, lohnt sich der neue Patch also auch für Intel-Prozessoren.

Es bleibt die Frage, wieso AMD im Vorfeld der Reviews nicht korrekt instruiert hat, damit mit richtiger Windows-Version getestet wird. Oder wieso Microsoft das Update des Betriebssystems nicht auf Release veröffentlicht hat.

Selbstverständlich bleibt auch der fahle Beigeschmack, dass die Leistungsversprechen von AMD schlicht nicht eingelöst wurden. Mit dem Statement hat AMD versucht, die Wogen zu glätten. Es bleibt aber beim Versuch, da die versprochene Mehrleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration beinahe verpufft. Immerhin dürfen sich all jene, die eine alte Ryzen 7700X CPU ihr Eigen nennen, über eine satte Leistungssteigerung per Download freuen. Das gilt wohl für alle Prozessoren der Ryzen-7000- oder Ryzen-9000-Serie. Um dies mit Sicherheit sagen zu können, sind aber weitere Tests nötig, wenn der Windows Patch 24H2 offiziell draussen ist.