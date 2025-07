News & Trends 0 0

Wettbewerb: Gewinne einen Startplatz für den Jungfrau-Marathon 2025 mit VIP-Begleitung

Wir verlosen einen Startplatz für den Jungfrau-Marathon vom 6. September 2025 sowie ein VIP-Gästeprogramm und ein Startpaket von Sponser für eine Begleitperson im Gesamtwert von 679.- CHF.

Der Jungfrau-Marathon führt von Interlaken bis zum Eigergletscher auf 2320 m ü. M. Die Strecke verläuft entlang des Brienzersees, durch Bergdörfer und bietet einen herrlichen Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Insgesamt sind 1953 Höhenmeter zu bewältigen.

Auch beim Jungfrau-Marathon 2024 war der Andrang gross und rund 4000 Sportler und Sportlerinnen haben beim Bergmarathon teilgenommen.

Wer mitläuft, sollte über gute Kondition, Berglauferfahrung und passende Sporternährung verfügen. Weitere Informationen zu Strecke inkl. Verpflegung, Höhenprofil und Kontrollschlusszeiten gibt es auf der Webseite des Jungfrau-Marathon.

Du fühlst dich fit und bereit für die Herausforderung? Dann mach mit bei der Schätzfrage:

Wettbewerb

Wettbewerbsfrage Wie viele «Liquid Energy Gels» von SPONSER® werden auf der gesamten Jungfrau-Marathonstrecke 2025 für die Teilnehmenden bereitliegen? Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Wer mit der Antwort am nächsten an der richtigen Lösung liegt, gewinnt. Bei Gleichstand entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2025. Für die Teilnahme ist ein eingeloggtes Kundenkonto erforderlich. Wenn du gewinnst, wirst du per E-Mail informiert.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Titelfoto: David Birri

