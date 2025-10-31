News & Trends 0 0

Wettbewerb: Gewinne 5 x 4 Kinotickets für «Bibi Blocksberg – Das grosse Hexentreffen»

Der neue Kinofilm «Bibi Blocksberg – Das grosse Hexentreffen» startet ab 11. Dezember 2025 in den Kinos. Nimm am Wettbewerb teil und mit etwas Glück gewinnst du 4 Tickets.

Die Neustädter Junghexe Bibi ist ganz aus dem Häuschen: Der grosse Hexenkongress steigt – und das auf dem Blocksberg! Klar wie Kartoffelbrei, dass sie zusammen mit Schubia und Flauipaui als Helferin mit dabei sein will.

Doch kaum sind die ersten Hexen gelandet, geht alles drunter und drüber. Hexsprüche enden im Durcheinander, die Althexen spielen plötzlich verrückt, und der ganze Hexenkongress gerät aus dem Ruder! Jetzt brauchen die Junghexen Mut, Fantasie und eine ordentliche Portion Freundschaft, um das Chaos zu stoppen und die Zukunft der Hexenwelt zu retten. Ob ihnen das gelingen wird, erfährst du ab dem 11. Dezember im Kino.

Und hier kannst du mitmachen, um dein Glück zu versuchen:

Der Teilnahmeschluss ist der 30. November 2025, und für die Teilnahme ist ein angemeldetes Kundenkonto erforderlich. Die fünf Ausgelosten werden per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf oder eine Barauszahlung sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

