Warner Bros. bestätigt «Disc Rot»: DVDs zwischen 2006 und 2008 betroffen

Wer seine alten DVDs auspackt, könnte eine böse Überraschung erleben: Warner Bros. bestätigt, dass eine Reihe von Titeln langsam «verrotten». Eine chemische Reaktion macht sie unabspielbar. Das Studio bietet Ersatz an – aber nicht für alle Filme.

Warner Bros. Home Entertainment hat kürzlich bestätigt, dass eine Reihe von DVDs, die zwischen 2006 und 2008 hergestellt wurden, von einem Phänomen namens «Disc Rot» betroffen sind. Diese DVDs zeigen Anzeichen von Zerfall, die zu Einfrieren, Störungen oder vollständigem Ausfall während der Wiedergabe führen können. Die gespeicherten Daten werden aufgrund von chemischen oder physikalischen Veränderungen schlichtweg unlesbar.

Das Problem wurde erstmals von Sammlern und Filmfans bemerkt, die berichteten, dass ihre DVDs plötzlich nicht mehr funktionierten, obwohl sie ordnungsgemäß gelagert und gepflegt wurden. Chris Bumbray, Chefredakteur der Filmnachrichten- und Rezensionsseite JoBlo, beschrieb seine Erfahrungen mit mehreren betroffenen DVDs, die nach etwa einer Stunde Wiedergabe einfach aufhörten zu funktionieren.

Wie reagiert Warner Bros. und welche Titel sind betroffen?

Warner Bros. hat auf die Beschwerden reagiert und bietet Ersatz für die betroffenen DVDs an, sofern die Titel noch in Produktion sind und die Rechte nicht abgelaufen sind. In Fällen, in denen die Originaltitel nicht mehr verfügbar sind, wird den Verbrauchern ein Austausch gegen einen gleichwertigen Titel angeboten. Leider sind wohl einige DVDs nicht mehr lieferbar oder die Rechte liegen bei anderen Unternehmen. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich einfach beim Warner Bros. Kundensupport unter whv@wbd.com.

Auch die Batman-DVDs der Zeichentrick-Kultserie sollen betroffen sein. An meinen DVDs konnte ich bislang keine Beschädigungen feststellen.

Das Problem betrifft eine Vielzahl von Titeln, darunter klassische Hollywood-Filme wie Stanley Kubricks «2001: Odyssee im Weltraum», Ridley Scotts «Blade Runner» und beliebte TV-Serien wie «Animaniacs», «Looney Tunes Collections» und «Batman: The Animated Series». Warner Bros. bemüht sich zwar, den Ärger der Kunden zu lindern. Allerdings könnten einige DVD-Sammlungen durch diese Probleme erhebliche Lücken aufweisen.

Wenn du ein Sammler oder Filmfan bist, solltest du deine Warner Bros. DVDs aus den Jahren 2006 bis 2008 überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht von «Disc Rot» betroffen sind. Warner Bros. hat versichert, dass sie aktiv daran arbeiten, die betroffenen Discs zu ersetzen und den Kundenservice zu verbessern.

Wie entsteht «Disc Rot»?

«Disc Rot» wird durch verschiedene Faktoren verursacht, welche die Metallschicht und die Struktur der Disc schädigen. Eine häufige Ursache ist die Korrosion der Metallschicht. CDs und DVDs besitzen eine reflektierende Aluminiumschicht, die durch Feuchtigkeit und Sauerstoff oxidieren kann. Dadurch entstehen dunkle Flecken oder Löcher, die der Laser nicht mehr lesen kann.

Auch die Zersetzung des Klebstoffs spielt eine Rolle. Dieser hält die Schichten der Disc zusammen, kann aber im Laufe der Zeit spröde werden. Dadurch lösen sich die Schichten oder Feuchtigkeit dringt ein, was die Daten zerstören kann. UV-Strahlung und Temperaturschwankungen beschleunigen den Verfall. Sonneneinstrahlung macht das Polycarbonat spröde, während starke Temperaturwechsel feine Risse begünstigen, durch die Luft und Feuchtigkeit eindringen können.

Falsche Lagerung und Handhabung verstärken das Problem. Kratzer, Fingerabdrücke oder hohe Luftfeuchtigkeit können den Verfall beschleunigen. Besonders problematisch sind ungeschützte Discs in feuchten Umgebungen. Schließlich beeinflusst die Produktionsqualität die Lebensdauer. Frühe CDs aus den 1980er- und 1990er-Jahren sind besonders anfällig, da damals weniger haltbare Materialien verwendet wurden.

Allgemein kann dieses Phänomen grundsätzlich bei allen Discs entstehen. Im Fall der DVDs von Warner Bros. aus den Jahren 2006 bis 2008 vermuten Experten, dass diese Probleme auf Fehler im Herstellungsprozess zurückzuführen sind. Laut ArsTechnica gibt es die Theorie, dass alle defekten Discs aus einer einzigen Produktionsstätte in Pennsylvania stammen könnten. Dort soll an Materialien und Herstellungskosten gespart worden sein, was zu minderwertigen Discs geführt haben könnte.

Wie kann ich «Disc Rot» erkennen?

«Disc Rot» bleibt oft lange unbemerkt, da der Verfall schleichend verläuft. Erste Anzeichen sind jedoch mit bloßem Auge sichtbar. Dazu gehören braune Flecken oder transparente Stellen, die auf eine beschädigte oder aufgelöste Metallschicht hinweisen. Licht kann durch diese Stellen hindurchscheinen, was ein sicheres Zeichen für Datenverlust ist. In manchen Fällen sind sie nur kleine Punkte, während sie in anderen Fällen größere Bereiche der Disc betreffen.

Der User rggkjg1 aus dem Animesuperhero-Forum zeigt seine beschädigte DVD von der Superman Ultimate Collector's Edition.

Manchmal treten auch unregelmäßige Muster auf, die an Blasen oder Korrosionsflecken erinnern. Diese können über die gesamte Disc verteilt sein oder sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. In beiden Fällen bedeutet es, dass die chemische Zersetzung bereits weit fortgeschritten ist.

Neben den optischen Anzeichen kann «Disc Rot» auch durch Fehler beim Abspielen bemerkt werden. Die Disc könnte an bestimmten Stellen hängen bleiben, das Laufwerk benötigt ungewöhnlich lange zum Einlesen, oder es treten unerwartete Lesefehler auf. Wenn die Schäden weit genug fortgeschritten sind, kann die Disc komplett unlesbar werden.

