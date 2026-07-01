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US-Regierung gibt Anthropics KI-Modelle wieder frei

Das Handelsministerium der USA hebt die Exportkontrolle für Mythos 5 und Fable 5 auf. Die beiden KI-Modelle von Anthropic wurden vor drei Wochen verboten, weil sie angeblich zu gefährlich waren.

Nach einer dreiwöchigen Zwangspause darf Anthropic seine KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 wieder anbieten. Das US-Handelsministerium hat die Exportkontrollen aufgehoben, die Mitte Juni verhängt worden waren. Anthropic kündigte an, den Zugang zu Fable 5 ab Mittwoch weltweit auf den eigenen Claude-Plattformen schrittweise wiederherzustellen. Mythos 5 bleibt vorerst ausgewählten Partnern vorbehalten.

Zuvor hatte die Regierung das Unternehmen verpflichtet, beide Modelle für ausländische Staatsangehörige zu sperren – auch innerhalb der USA. Weil Anthropic diese Vorgabe technisch nicht zuverlässig umsetzen konnte, nahm der Konzern Fable 5 und Mythos 5 global vom Netz. Die Behörden begründeten den Schritt mit Sicherheitsbedenken: Forschende, unter anderem bei Amazon, hatten gezeigt, dass sich Fable 5 trotz Schutzmechanismen als Tool für Cyberkriminalität einsetzen lässt.

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Offenes Modell aus China erhöht den Druck

In einem Blogpost beschreibt Anthropic die Auflagen, unter denen die Modelle zurückkehren. Ein verbesserter Sicherheitsklassifikator soll den bekannten Jailbreak-Ansatz in über 99 Prozent der Fälle blockieren. Wird eine Anfrage abgefangen, wird die Nutzerin informiert, und der Prompt an das schwächere Modell Opus 4.8 weitergeleitet.

Zugleich baut Anthropic die Kooperation mit der US-Regierung aus. Behörden sollen vorab Zugriff auf sicherheitsrelevante Modelle erhalten. Bei neu entdeckten Jailbreaks will das Unternehmen die Regierung schneller informieren. Gemäss dem Blogpost arbeitet Anthropic mit Partnern wie Amazon, Microsoft und Google zudem an einem Rahmen, um Jailbreaks einheitlich zu bewerten.

Parallel wächst der internationale Wettbewerbsdruck. Das chinesische Unternehmen Zhipu AI hat ein Open-Weight-Modell namens GLM‑5.2 veröffentlicht. Es soll zwar bei allgemeinen Aufgaben hinter Modellen von Anthropic und OpenAI zurückliegen, aber im Bereich der Cybersecurity mit Mythos mithalten können.

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Die Freigabe entschärft den Konflikt zwischen Anthropic und Washington zumindest teilweise. Anthropic gewinnt im Vorfeld des geplanten Börsengangs ein prominentes KI-Modell zurück. Gleichzeitig behält sich die Regierung eine gestufte Einführung vor und Mythos 5 bleibt zunächst einer vorab genehmigten Liste von Organisationen vorbehalten. Für Unternehmen in Europa bleibt damit sichtbar, wie abhängig sie von regulatorischen Entscheidungen in den USA sind.

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