Update für Sonos Ace: endlich mit TrueCinema

Mit einem Firmware-Update liefert Sonos die Heimkino-Funktion nach, die der Kopfhörer eigentlich schon vor einem Jahr hätte beherrschen sollen. Und drei weitere Verbesserungen.

Der Kopfhörer Sonos Ace hat ein Update erhalten, das seine Funktionen erweitert. In seiner Pressemitteilung bringt Sonos das neue Update mit Nachhaltigkeit und Langlebigkeit in Verbindung: Neue Funktionen machen ein bestehendes Produkt besser und erhöhen seine Lebensdauer. Was der Hersteller dabei verschweigt: TrueCinema, das wichtigste Feature dieses Updates, hätte eigentlich schon von Beginn an dabei sein sollen. Nicht nur das: Es war das zentrale Verkaufsargument. Mein Kollege Florian musste den Sonos Ace ohne TrueCinema testen, und auch TV Audio Swap funktionierte erst nach einigen Murksereien. Versprochen wurde TrueCinema auf «später im Jahr 2024», was Sonos ebenfalls nicht geschafft hat.

Nun ist TrueCinema endlich da. Es liefert Surround-Sound, der auf den Raum zugeschnitten ist. Die Geräusche sollen dabei immer vom gleichen Ort kommen, auch wenn du den Kopf leicht bewegst. Dafür bietet der Sonos Ace ein Tracking der Kopfposition.

TV Audio Swap schaltet nahtlos von einer kompatiblen Sonos-Soundbar zum Kopfhörer um. Mit dem Update geht das nun auch zu zweit. In Kombination mit TrueCinema geht dieser Übergang noch glatter, weil der Raum mit dem Kopfhörer nicht komplett anders ist als mit der Soundbar.

Ausserdem hat Sonos nach eigenen Angaben das Active Noise Cancelling (ANC) verbessert. Soundlecks, die durch Haare, Brillen und Hüte entstehen, werden jetzt «in Echtzeit» erkannt und kompensiert. Und schliesslich soll das Update eine bessere Telefonfunktion bieten. Die eigene Stimme wird nicht mehr durch das ANC unterdrückt, sondern kann mitgehört werden.

Das Update wird über die Sonos-App ausgespielt.

Titelbild: Sonos

