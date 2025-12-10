News & Trends 4 1

Update für Google Fotos: Der Video-Editor wird umfangreicher

Der Video-Editor in Google Fotos wird leistungsfähiger. Es gibt jetzt Video-Vorlagen, eine verbesserte Timeline und die Möglichkeit, Text einzublenden.

Wenn du denkst, dass Google Fotos nur Fotos sichern, verwalten und editieren kann, dann liegst du falsch. Google macht seine App mehr und mehr zur umfangreichen Multimedia-Anwendung. Durch das jüngste Update kannst du einfacher Highlight-Videos anfertigen und jetzt auch mit Text-Overlays versehen.

Wie Google in einem Blogbeitrag bekannt gibt, stellt dir die App jetzt Vorlagen für dein Highlight-Video zur Verfügung, So gibt es Templates für Haustier-Videos, Hochzeiten, Urlaube, Jahrestage und einige mehr. Durch die Auswahl einer Vorlage legst du das Gerüst des Videos fest und die verarbeitende KI bekommt eine Richtung, auf welche Einstellungen und Motive es dir ankommt. Auch eine musikalische Untermalung ist bei den Vorlagen bereits mit dabei.

iPhone-Besitzerinnen müssen noch auf die neuen Vorlagen warten – Highlight-Videos sind aber auch ohne möglich.

Vorlagen erfordern den Upload der Medien

Bei mir ist das Update bereits angekommen. Nachdem ich mich auf ein Template festgelegt habe, wähle ich die Fotos und Videos aus, die Google verwenden soll. Danach fragt mich die App, ob ich die Medien in der Google Cloud sichern möchte (die ich nicht für das automatische Backup nutze). Lehne ich das ab, wird das Video nicht erstellt. Nutze ich dagegen keine Vorlage, kann ich den Editor auch lokal nutzen. Du findest die Vorlagen in Google Fotos unter dem Reiter «Erstellen».

Die für Vorlage ausgewählten Medien kann ich nur nutzen, wenn ich sie hochlade.

Quelle: Debora Pape

Das fertig generierte Video lässt sich im Editor weiter bearbeiten. Der Editor wurde überarbeitet und steht auch iOS-Usern zur Verfügung. Er bietet eine Timeline, in der du die Szenen weiter zuschneiden oder neu arrangieren kannst. Auch das Einfügen von Musik ist jetzt einfacher. Du nutzt eigene Titel von deinem Gerät oder durchstöberst die Musikbibliothek der App. Bei Text-Overlays schauen iPhone-User bislang auch in die Röhre. Nur die Android-App erlaubt dir das Hinzufügen und Personalisieren von Texten in deinem Video.

Das Unternehmen gibt an, dass Google Fotos zum Standard-Video-Editor auf Android-Geräten werden soll.

Titelbild: Shutterstock/ShutterStockies

