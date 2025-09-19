News & Trends 7 3

UNAS 2 und 4: Ubiquiti bietet NAS für private Backups an

Der Netzwerkspezialist Ubiquiti erweitert sein NAS-Angebot. UNAS 2 und UNAS 4 sind Netzwerkspeicher für private Backups.

Bisher hat Ubiquiti nur NAS angeboten, die man in Serverschränke schrauben kann. Mit den Desktop-Modellen UNAS 2 und 4 richtet sich der Hersteller nun auch an Privatkunden, die ihren Netzwerkspeicher für Backups nutzen wollen.

Mit zwei oder vier HDDs

Die Desktop-NAS von Ubiquiti erinnern optisch eher an einen schicken WLAN-Router als an ein NAS. Auf ihrer Vorderseite befindet sich ein 1,45 Zoll großes Display. Dieses zeigt unter anderem den verbrauchten Speicherplatz und aktuellen Datentransferraten an. Dank Power-over-Ethernet (PoE) ist nur ein Kabel für die Stromversorgung und Netzwerkverbindung nötig. Auf der Vorderseite befindet sich noch ein USB-C-Anschluss für externe Laufwerke.

Die Unterseite des UNAS 2 mit Power-over-Ethernet-Anschluss.

Den UNAS 2 muss man hinlegen, um die zwei 3,5-Zoll-Festplatten über die Unterseite auszutauschen. Beim UNAS 4 sind die Einschübe der vier HDD – 2,5 oder 3,5 Zoll – über die Rückseite erreichbar, wenn das NAS normal steht. Nur die größere Variante verfügt über zwei Plätze für SSD, die den Datentransfer beschleunigen sollen.

UNAS 4 hat Platz für vier HDD und zwei SSD.

Beide UNAS-Modelle verfügen über einen nicht genauer bezeichneten Quad-Core-Prozessor, dessen Cortex-A55-Kerne mit 1,7 Gigahertz getaktet sind, und vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Während das UNAS 2 nur RAID 1 unterstützt, hat Ubiquiti noch keine Angaben zu den RAID-Varianten des UNAS 4 gemacht. Anders als bei seinen Pro-Modellen bietet der Hersteller bei den UNAS keine Verschlüsselung der Festplatten an. Der Grund dafür seien Limitierungen der Hardware.

Festplattenwechsel bei UNAS 2.

Der Zugriff auf die UNAS erfolgt über «UniFi Drive» und SMB auf dem Desktop. Für mobile Geräte muss man die App «Identity Endpoint» nutzen.

Das Infodisplay auf der Vorderseite.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden neuen NAS sollen demnächst bei uns verfügbar sein. Ein genaues Datum und finale Preise gibt es noch nicht. Für die UNAS 2 spricht Ubiquiti aber von 179 Euro und beim UNAS 4 von 340 Euro – jeweils ohne Festplatten und noch ohne Steuern. In Deutschland kämen da also noch einmal 19 Prozent und in der Schweiz 8,1 Prozent dazu.

UNAS 4 ist größer als UNAS 2.

