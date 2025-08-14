Tech-telmechtel Folge 266: Game-Pass-Studie, GPT5, «Naked Gun», «Mafia: The Old Country»

News & Trends
Tech-telmechtel Folge 263: die grössten Techflops, «Lord of the Mysteries», «Umamusume: Pretty Derby»
von Philipp Rüegg
Der Game Pass soll schlecht für AAA-Games sein. GPT-5 hat nun mehr Persönlichkeit. «Naked Gun» tritt erfolgreich in grosse Fussstapfen und auch «Mafia: The Old Country» gelingt der Neustart.
Ob gross oder klein, alle Spiele der Xbox Game Studios landen im Game Pass. Einer neuen Studie zufolge ist das für Blockbuster-Games nicht unbedingt von Vorteil. Wie sich Xbox-User im Spielverhalten von Playstation-Usern unterscheiden, erklären wir im Podcast. Das zweite News-Thema betrifft GPT. Dort wurde Version 5 des Large Language Models (LLM) ausgerollt, die bisher nicht der versprochene Heilsbringer ist.
Ein Halleluja gibt es dagegen für den Film «Naked Gun». Über 30 Jahre nach dem letzten Teil, wird die Serie mit Liam Neeson in der Hauptrolle neu gestartet. Sie geht genauso herrlich bescheuert weiter, wie sie aufgehört hat.
Auch «Mafia The Old Country» ist ein Neuanfang. Der vierte Teil der Mafia-Serie spielt zeitlich vor den bisherigen Games und fühlt sich wieder genauso gut an wie das Original. Originell ist wiederum die Spielidee bei «Drag x Drive». Inhaltlich kann das Rollstuhl-Basketball-Game hingegen nicht überzeugen.
