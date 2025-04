News & Trends 0 0

Tech-telmechtel Folge 249: Wie reduzieren wir die US-Tech-Abhängigkeit? «The Last of Us», «Tempest Rising»

E-Mail, Browser, Cloud-Speicher, praktisch alle Dienste, die wir nutzen, stammen aus den USA. Wie sieht es mit europäischen Alternativen aus? Gibt es überhaupt welche und wie einfach ist der Umstieg? Über das und mehr reden wir in dieser Folge.

Geschaut haben wir die erste Folge der zweiten Staffel der HBO-Serie «The Last of Us». Die Geschichte um Joel und Ellie verspricht genauso dramatisch weiterzugehen wie im ersten Teil. Weniger Todesfälle, aber mindestens so stressig ist «The Studio». Darin versucht Seth Rogen in der Rolle eines neu ernannten Studiobosses Kunst und Kommerz unter einen Hut zu bringen.

In der Spielecke reden wir über den Überraschungshit des Jahres, «Blue Prince». Hier erwarten dich knifflige Rätsel in einem Haus mit wechselnden Zimmern. Eine volle Breitseite Retro-Charme pfeffert dir «Tempest Rising» um die Ohren. Die Liebeserklärung an «Command & Conquer» bietet alles für Echtzeitstrategiefans.

