Tech-telmechtel Folge 248: Switch-2-Preisdiskussion, «A Minecraft Movie», «Commandos: Origins»

Wie gesalzen sind die Preise für die Switch 2 und die Spiele wirklich? Was taugt der «Minecraft»-Film für Nicht-Fans und wie viel Taktikspass steckt in «Commandos: Origins»? Das und mehr gibt es in dieser Folge.

Die Ankündigung der Switch 2 und den neuen Games sorgte für strahlende Gesichter – weniger aber der Preis. Sowohl Konsole als auch einige Games sind teurer als je zuvor – zumindest auf den ersten Blick. Wir schauen auf Nintendos Vergangenheit zurück und ordnen ein. Weniger teuer werden Konzert-Tickets, wenn dir künftig nicht mehr eine Zusatzversicherung aufs Auge gedrückt wird. Dabei werden der Ticketcorner-Mitbesitzerin Eventim nämlich unlautere Methoden vorgeworfen.

Luca hat sich «A Minecraft Movie» angeschaut – zusammen mit einer Primarschulklasse. Du darfst dreimal raten, wer am Ende des Films geklatscht hat und wer nicht. Voll des Lobes ist er dagegen für «Paradise». Je weniger man davon wisse, desto besser. Dennoch verrät er einige Details über die neue Disney-Plus-Serie. Vor allem aber, dass man sich nicht vom generischen Trailer täuschen lassen soll.

Gespielt haben wir «Commandos: Origins». Der indirekte Nachfolger der Echtzeittaktik-Kriegsserie, die Ende 90er und Anfang 2000er die Spielerherzen höher schlagen liess. Das gelingt auch heute noch, dank toller Grafik und kniffligen Levels.

