Tech-telmechtel Folge 241: iPhone 16E, Aufstieg und Fall von Ubisoft, «Queer», «Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii»

Das neue Budget-iPhone ist da, aber hat es den Namen wirklich verdient? Ubisoft steht vor der grössten Bewährungsprobe. «Queer» zeigt Daniel Craig von einer neuen Seite und «Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii» ist ein herrlicher Fiebertraum.

Das S in SE ist weg. Das neue Einsteiger-iPhone heisst 16E und ist weder klein noch sonderlich günstig. Wir fragen uns: Für wen ist das Smartphone gedacht? Fragezeichen haben wir auch, wenn wir uns Ubisofts Entwicklung anschauen. Die verlief lange Zeit steil nach oben, ist aber in den letzten Jahren arg ins Stocken geraten. Was ist los bei den «Assassin’s Creed»-Machern?

Der Kinofilm «Queer» zeigt James-Bond-Darsteller Daniel Craig von einer neuen Seite, die wohl nicht allen zusagen dürfte. Wir finden sie erfrischend.

Erfrischend ist auch der Sprung ins türkisblaue Wasser in «Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii». Dort schlägst du eine neue Freibeuter-Karriere ein und begibst dich auf Schatzsuche. Keinen Schatz, aber etwas Geheimnisvolles entdecken vier Teenagerinnen in «Lost Records Bloom and Rage». 27 Jahre später holt sie ein, was sie in ihrer Jugend in einem verhängnisvollen Sommer erlebt haben.

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

