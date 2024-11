News & Trends 4 0

Tech-telmechtel Folge 226: Playstation 5 Pro, «Music By John Williams», «Mario & Luigi: Brothership»

Für wen lohnt sich die PS5 Pro? Wird Temu in Europa bald verboten? Wie gut ist der Soundtrack der «Music By John Williams»-Doku? Wie viel Rollenspiel steckt in «Mario & Luigi: Brothership»? Das und mehr gibt es in dieser Folge.

Die PS5 Pro ist da und kostet eine Stange Geld. Wir sagen dir, was sie kann und ob sich der Kauf lohnt. Weitere Konsolen-News gibt es von Nintendo. Die haben bekannt gegeben, dass die Switch 2 abwärtskompatibel ist – keine Selbstverständlichkeit für das japanische Unternehmen. Netflix streicht die interaktiven Serien und Filme aus dem Programm. Ein weiteres gescheitertes Experiment. Temu, der Online-Versandhändler, gerät ins Visier der EU. Die erhebt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Musikalisch wird es in der Doku «Music By John Williams». Die dreht sich um das Leben des erfolgreichen Komponisten. Williams ist verantwortlich für unzählige, unvergessliche Soundtracks. Akustisch wie auch visuell begeistert das Rollenspiel «Mario & Luigi: Brothership». Es braucht allerdings etwas Geduld. Themen [00:01:43] Lohnt sich die PS5 Pro?

[00:25:35] Switch-2-Abwärtskompatibilität

[00:31:55] Netflix streicht interaktive Filme und Serien

[00:39:34] Temu vs. EU

[00:46:52] Filmtipp: «Music By John Williams»

[00:57:45] Gametipp: «Mario & Luigi: Brothership» Hier geht es zur Übersicht mit allen Tech-telmechtel-Folgen. Wo findest du den Podcast? «Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

