Tech-telmechtel Folge 220: Youtube-Preisaufschlag, «Ghost of Yōtei», «Beetlejuice 2», «EA FC 25»

Youtube bekommt mehr Werbung und verteuert gleichzeitig das Premium-Abo. Sony enthüllt den «Ghost of Tsushima»-Nachfolger. «Beetlejuice Beetlejuice» sorgt für offene Münder und «EA FC 25» wirkt für einmal überraschend neu.

Youtube schaltet nun auch Werbung, wenn du Videos pausierst. Hast du darauf keinen Bock, kannst du das Premium-Abo lösen, blöd nur, wird das massiv teuer. Der Aufschrei ist entsprechend gross. Durchwegs positiv dagegen ist die Resonanz auf den State-of-Play-Event. Dort hat Sony «Ghost of Yōtei» vorgestellt. Der Nachfolger zu «Ghost of Tsushima» erscheint bereits im nächsten Jahr. Das sind schlechte Nachrichten für «Assassin’s Creed Shadows», das wurde nämlich auch auf 2025 verschoben.

Gesehen haben wir «Beetlejuice Beetlejuice». 36 Jahre nach dem Original schafft es auch der Nachfolger, mit einer surrealen Geschichte zu überraschen. Vielversprechend fängt «Agatha all along» an. Die neue Disney-Plus-Serie knüpft direkt an die Ereignisse von «Wanda Vision» an.

In «The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» kannst du erstmals die titelgebende Heldin spielen. Anders als Link lässt sie aber lieber andere für sich kämpfen. In «EA FC 25» gibt es für einmal etwas gewichtigere Veränderungen. Das freut die Fussballs-Nerds unter uns, die Noobs sind zu sehr von flatternden Trikots abgelenkt.

