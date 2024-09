Tech-telmechtel Folge 218: PS5 Pro, Apple-Event, «Terminator Zero», «Tactical Breach Wizards»

Die neue PS5 Pro sorgt für Aufregung. Apple frischt das iPhone–, AirPods- und Watch-Sortiment auf. «Terminator Zero» schickt die Killermaschine nach Tokyo und in «Tactical Breach Wizards» spielst du Zauberer in Kevlar-Westen.

800 Euro und kein Laufwerk, die neue Playstation 5 Pro schlägt gleich auf mehreren Ebenen neue Töne an. Wir erklären, was die Konsole kann und was sie für die Zukunft bedeutet. Apple präsentiert neue iPhones mit dedizierter Kamera-Taste, Airpods, die auch Hörgeräte sind und grössere Watches. Dabei reden wir auch über den alljährlichen Vorwurf mangelnder Innovation.

Geschaut haben wir «Terminator Zero». Der Anime auf Netflix erzählt eine ähnliche Geschichte wie die ersten Filme, aber aus einer anderen Perspektive und in Tokyo. Einen Killerroboter gibt es aber auch dort.

Magier in Kevlar-Rüstung erwarten dich in «Tactical Breach Wizards». Mit denen sprengst du Türen auf und lieferst dir taktische, rundenbasierte Kämpfe gegen andere Elite-Einheiten.

Themen

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unserer anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.