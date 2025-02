News & Trends 10 1

Tactix 8: Das ist die bisher stabilste Garmin-Uhr

Die Multisport-Smartwatch von Garmin gibt es neu in zwei Grössen und mit zusätzlichen Features im Bereich Tauchen und Wandern mit grossem Rucksack. Herausragend sollen die langen Akkulaufzeiten sein.

Mit martialischen Worten wird die neue Garmin Tactix 8 als «taktische Multisport-Smartwatch» angekündigt. Und tatsächlich hat die Uhr eine «Applied Ballistics (AB) Ultralite-Solver-Funktion» vorinstalliert, die beim Schiessen auf grosse Entfernung unterstützt. Ausserdem gibt es einen speziellen Modus, damit der Screen nur noch mit einem Nachtsichtgerät ablesbar ist und sonst unsichtbar bleibt.

Aber das sollte dich auf keinen Fall abschrecken, denn das neue Modell ist selbst dann interessant, wenn du weder beim Militär noch Hobbykriegerin oder Jägerin bist. Die meisten Funktionen sind für alle interessant, die oft draussen unterwegs sind – und vielleicht auch mal unter erschwerten Bedingungen.

So ist die Tactix 8 die wohl stabilste Uhr von Garmin: Sie hat leitende, unbewegliche Metalltasten, die ohne wasseranfällige Öffnungen auskommen, einen neuen Sensorschutz auf der Seite, eine Titanium-Lünette und kratzfestes Saphirglas. Der Hersteller hat die Uhr nach US-Militärstandards auf Hitze-, Stoss- und Wasserbeständigkeit getestet.

Neue Grössen, neue Hardware

Bisher war die Tactix in zwei Varianten, aber nur in einer Grösse erhältlich. Garmin bietet die Varianten mit und ohne Solarzellen weiterhin mit einem 51-Millimeter-Zifferblatt an. Wer eine Nummer kleiner geht, also auf eine Uhr mit 47 Millimetern, muss auf die Sonnenpower verzichten.

Die neue Generation der Tactix gibt es erstmals in zwei Grössen.

Quelle: Garmin

Das hat direkte Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Die kleine Variante ohne Solarzellen soll aber trotzdem noch auf bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus kommen. Mit Unterstützung des Sonnenlichts gibt der Hersteller dann bei der grossen bis zu 48 Tage an – in der Annahme, dass du die Uhr unter bestimmen Lichtbedingungen drei Stunden pro Tag im Freien trägst. Die Zellen sollen übrigens bis zu 50 Prozent mehr Energie als beim Vorgänger liefern.

Unterschiedlich ist auch die Art des Screens: entweder gibt’s ein Amoled-Touchscreen oder ein Always-on-Display mit Memory-in-Pixel-Technik und Solar-Ladelinse.

Erstmals ist die Tactix mit Lautsprecher und Mikrofon ausgerüstet. So kannst du nicht nur telefonieren und Sprachnachrichten abhören, sondern auch Sprachbefehle nutzen. Die wichtigsten sind auch ganz ohne Verbindung zum Internet abrufbar.

In der Luft, am Boden – und nun auch unter Wasser

Die Tactix 8 ist erstmals auch fürs Tauchen geeignet. Sie kann bis 40 Meter unter Wasser genutzt werden, zeichnet den Ein- und Auftauchort auf und bietet Unterwassernavigation mit einem speziellen Kompass. Dazu kommen ein Apnoe-Modus fürs Tauchen ohne Druckluftflasche und spezielle Timer für unter Wasser. Über die Tasten kann die Uhr auch unter Wasser bedient werden. Wie bisher bietet das Modell auch spezielle Features für Pilotinnen und Fallschirmspringer – und ist damit wirklich überall einsetzbar.

Die Tactix ist neu auch fürs Tauchen geeignet.

Quelle: Garmin

Neu ist auch ein zusätzliches Aktivitätsprofil mit dem Namen «Rucking». Hier kannst du zusätzlich das Packgewicht eingeben, das du mit dir herumträgst – egal, ob es sich um Gepäck für die Wanderung handelt oder um Ballast zu Trainingszwecken. Die zusätzliche Beladung wird dann mit eingerechnet, um die körperliche Anstrengung besser beurteilen zu können.

Neben all den Funktionen für ganz spezifische Zielgruppen kann die Smartwatch aber auch ganz profane Alltagsaufgaben erledigen: nämlich kontaktloses Zahlen über Garmin Pay, Musikstreaming über Spotify und Co. oder Anrufe beantworten.

Und nicht nur der Tauchgang oder der Fallschirmsprung wird getrackt, sondern auch das Skifahren in den Ferien oder die ganz normale Joggingrunde am Abend. Für Cardio, Yoga oder Pilates stehen sogar animierte Workouts direkt auf dem Bildschirm der Uhr zur Verfügung – falls du nach all den Outdoor-Abenteuern auch mal entspannen musst.

Die offiziellen Verkaufspreise der Garmin Tactix 8 starten bei 1399 Franken für die 47-Millimeter-Variante. Die grösseren Uhren kosten 1499 Franken, egal ob du das Modell mit AMOLED-Screen oder jenes mit Solarzellen wählst. Wann die Tactix bei uns im Shop erhältlich ist, ist in Abklärung.

Titelbild: Garmin

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel