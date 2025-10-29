Samuel Buchmann
Studie zeigt: Unser Auge löst mehr Pixel auf als angenommen

Samuel Buchmann
29.10.2025

Der bisherige Richtwert für ein «scharfes» Display lag bei 60 Pixeln pro Grad Sichtfeld. Eine neue Studie zeigt, dass viele Menschen höhere Pixeldichten wahrnehmen können. 8K-TVs bleiben trotzdem ziemlich sinnlos.

Die Forschenden nutzten einen Versuchsaufbau mit beweglichem Display und variierten Abstände bis etwa 1,6 Meter. Gemessen wurde, bis zu welchem Linienabstand die Testpersonen noch Unterschiede erkennen konnten. Aus den Messreihen leitete das Team anschliessend Schwellenwerte ab, ab denen 95 Prozent der Bevölkerung keinen Vorteil mehr erkennen.

Nützlicher Onlinerechner

Für die Berechnung des PPDs deines persönlichen Display-Szenarios stellt das Forschungsteam einen Online-Kalkulator zur Verfügung. Das Tool zeigt den Anteil von Personen, die unter den Bedingungen noch einen Unterschied zu einem «perfekten» Display sehen. Ein paar Praxis-Beispiele:

Die Autorinnen und Autoren kommen zum Schluss, dass eine höhere Auflösung nicht immer besser ist. Übersteigt der PPD im typischen Nutzungsszenario eines Displays die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung, bringt das kaum etwas. Gleichzeitig steigen Kosten, Energieverbrauch und der erforderliche Renderaufwand. Ein 8K-TV ist zum Beispiel ziemlich sinnlos – ausser, du betrachtest ihn aus einem Abstand von weniger als dem 1,3-fachen seiner Höhe.

Samuel Buchmann
Senior Editor
Samuel.Buchmann@digitecgalaxus.ch

Mein Fingerabdruck verändert sich regelmässig so stark, dass mein MacBook ihn nicht mehr erkennt. Der Grund: Wenn ich nicht gerade vor einem Bildschirm oder hinter einer Kamera hänge, dann an meinen Fingerspitzen in einer Felswand.

