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Sony Xperia 1 VIII: Top-Smartphone mit microSD-Slot und Klinkenanschluss

Sony besetzt mit dem Xperia 1 VIII eine Nische: Es ist das einzige Top-Smartphone, das noch über einen Klinkenanschluss für Kopfhörer und einen Steckplatz für microSD-Karten verfügt. Bei der Telekamera soll ein größerer Sensor die Bildqualität erhöhen.

3,5-mm-Klinkenanschluss und ein microSD-Slot klingen wie Relikte aus vergangenen Zeiten, aber sie haben treue Fans, die Sony mit dem Xperia 1 VIII glücklich macht. Die übrige Ausstattung des Smartphones ist auf der Höhe der Zeit und der Preis entsprechend hoch.

Eines der wenigen aktuellen Smartphones mit einem Klinkenanschluss.

Quelle: Sony

Telekamera: Größerer Sensor, kein optischer Zoom mehr

Die Telekamera des Xperia 1 VIII stattet Sony mit einem 1/1,56 Zoll großen Sensor aus. Damit schließt sie zur Ultraweitwinkelkamera auf und vervierfacht ihre Sensorfläche. Beim Vorgänger war der Sensor nur 1/3,5 Zoll groß. Damit lässt Sony auch Apple und Google hinter sich: Die Telekameras von iPhone 17 Pro oder Pixel 10 Pro sind nur 1/2,55 Zoll groß. Dafür verzichtet Sony jetzt auf den optischen Zoom und verbaut im Xperia 1 VIII eine feste Brennweite von 70 Millimetern.

Der neue Sensor der Telekamera vervierfacht seine Fläche.

Quelle: Sony

Die übrigen Eckdaten der Kameras im Überblick:

Die eigene Kamerataste, die als Auslöser dient, bleibt beim Xperia 1 VIII erhalten. Sony nutzt für alle Objektive eine RAW-Multi-Frame-Verarbeitung, die den Dynamikumfang erhöhen (HDR) und das Bildrauschen bei wenig Licht reduzieren soll. Ein neuer KI-Kamera-Assistent erkennt Motive und macht Vorschläge für Farblooks, Objektiveffekte oder Bokeh-Einstellungen. Die Vorschläge basieren auf «Creative Look»-Einstellungen, die von Sonys Alpha-Kameraserie inspiriert sind.

Schneller Prozessor, langsames Laden

Das Xperia 1 VII verfügt über ein 6,5 Zoll großes OLED-Display. Die Auflösung von 2340 × 1080 Pixeln entspricht einem Seitenverhältnis von 19,5:9. Das ist weniger schmal ist als die 21:9-Displays, die Sony in der Vergangenheit verbaut hat – aber immer noch ziemlich schmal.

Kratzer und andere Beschädigungen sollen Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorderseite und Gorilla Glass Victus auf der Rückseite verhindern. Das gesamte Gehäuse ist nach IP68 wasser- und staubdicht. Sony preist das neue ORE-Design des Smartphones an und teilt mit, die Farbgestaltung sei von Roh-Edelsteinen inspiriert.

Optisch kommt das Xperia 1 VIII edel daher.

Quelle: Sony

Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 sorgt als Prozessor dafür, dass das Xperia 1 VIII mehr als genügend Rechenkraft hat. Ihm stehen zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher für Daten ist 256 Gigabyte groß und lässt sich mit einer microSD-Karte erweitern. Die goldene Version des Smartphones stattet Sony mit 16 Gigabyte und einem Terabyte aus.

Der Akku verfügt über eine inzwischen unterdurchschnittliche Kapazität von 5000 mAh und lädt mit maximal 30 Watt gemächlich. Drahtloses Laden über den Qi-Standard ist mit bis zu 15 Watt möglich.

Die goldene Version des Xperia 1 VIII gibt es nur direkt bei Sony.

Quelle: Sony

Ab Werk läuft Android 16 auf dem Xperia 1 VIII und Sony versorgt es mit vier Systemupdates und liefert sechs Jahre lang Sicherheitsaktualiserungen.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für die 256-Gigabyte-Variante des Xperia 1 VIII liegt bei 1349 Franken und 1499 Euro. Sobald es bei uns verfügbar ist, verlinke ich es hier. Die goldene Version mit mehr Speicher gibt es nur direkt bei Sony für 1799 Franken und 1999 Euro.

Titelbild: Sony

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