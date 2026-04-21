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Altersverifikation kommt für die Playstation

Playstation-Userinnen und -User müssen sich bald ausweisen, wenn sie miteinander chatten und Games streamen wollen.

Grossbritannien und Irland trifft es als Erstes. Ab Juni führt Sony in den beiden Ländern eine Altersverifikations-Pflicht für bestimmte Funktionen ein. Dazu gehören Text- und Sprachchat, Discord, Twitch- und Youtube-Streams, aber auch sonstiges Teilen von eigenen Inhalten. Sony weiss allerdings selbst nicht mit 100-prozentiger Sicherheit, was genau betroffen ist. Auf der Support-Seite heisst es: «Da jedes Spiel anders gestaltet ist, können die betroffenen Funktionen je nach Spiel variieren. Da die Funktionen der Spiele im Laufe der Zeit aktualisiert werden, können weitere Funktionen im Spiel für Nutzer, die ihr Alter nicht bestätigt haben, eingeschränkt werden.»

Der Gameblog Insider-Gaming hat zudem eine E-Mail von Sony veröffentlicht, laut der die Altersverifikation noch in diesem Jahr weltweit ausgerollt werden soll. Sony nennt dafür regulatorische Gründe. Die führten bereits dazu, dass Discord und «Roblox» ähnliche Massnahmen ergriffen haben. Bei Discord war der Aufschrei allerdings so gross, dass das Unternehmen die Einführung auf Ende Jahr verschoben hat. Datenschutzbedenken oder schlicht fehlende Bereitschaft, die eigene Identität preiszugeben, sind die wichtigsten Gründe, warum sich viele gegen die Einführung wehren.

Diese Meldung könnte bald auch auf deiner Playstation auftauchen.

Quelle: Sony

Sony setzt bei der Umsetzung auf Yoti. Der gleiche Dienst kommt auch bei Microsofts Xbox zum Einsatz. Das obwohl das britische Unternehmen in Spanien mit 1,1 Millionen US-Dollar wegen Misshandlung biometrischer Daten gebüsst wurde. Die Altersverifikation funktioniert mittels staatlichem Ausweis, Gesichtsscan oder einer Überprüfung durch den Mobilfunkanbieter.

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